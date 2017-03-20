Kılıçdaroğlu gafıyla kararsız seçmeni de kaybetti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu:

Tek başımıza referanduma girdiğimizde bile yüzde 58'lerde "evet" almıştık. Şimdi birden çok parti referanduma gidiyoruz. Büyük oranda "evet" çıkacağını düşünüyoruz.

Meydanlara, Meclis'e baktığımızda birçok yalanın, iftiranın, pakette olmayan şeylerin konuşulduğunu gördük. Son bir ayda cumhurbaşkanı ve başbakanın meydanlarda konuşması paketin içeriğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Göreceksiniz çok rahat 'evet' çıkacak.

AK Parti'de liderine güvenen çok büyük bir seçmen kitlesi var. Kararsızların AK Parti'den olduğu iddiasını doğru bulmuyorum. Kararsız olarak ifade edilen kitlenin de özellikle Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında kavga olur" açıklamasından sonra azaldığını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'na teşekkür borcumuz var.