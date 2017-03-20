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'nın şehir yapılanmasına : 960 gözaltı

AA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 17:20 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 17:24
PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 960 gözaltı
PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 960 gözaltı

Kış üslenmesinden çıkan terör örgütü 'nın eylemlerini önlemeye yönelik, 9-20 Mart tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirilen larda, 960 şüpheli gözaltına alındı.

Bölücü terör örgütü 'nın şehir yapılanmasına yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen larda, gözaltına alınan şüpheli sayısı 960'a yükseldi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kış üslenmesinden çıkan PKK'lı lerin eylemlerini engellemek amacıyla güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.

İŞTE RAKAMLAR!

DGH, KCK-TM gibi adlarla yapılanarak terörist faaliyet gösterenlere yönelik 9 Mart'ta ülke genelinde başlayan operasyonlar kapsamında 220 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylece 9-20 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma birimlerince gözaltına alınan şüpheli sayısı 960'a ulaştı.

İçişleri Bakanlığından 18 Mart'ta yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik operasyonlarda 740 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.