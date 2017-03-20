Polisin üstüne sık Kayhan

15 Temmuz’da Acıbadem Türk Telekom’u ele geçirmeye çalışırken öldürülen yüzbaşı Mehmet Karabekir’in, Fenerbahçe Orduevi’ni işgale giden Üsteğmen Kayhan Korkmaz’a mesaj çekerek bu emri verdiği ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fenerbahçe Orduevi'nin işgal girişimi ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından işgal girişimine katılan aralarında rütbelilerine de olduğu 40 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede 15 Temmuz gecesi Fenerbahçe Orduevi'nde yaşananlar tek tek anlatıldı. FETÖ cuntasının darbe girişimi öncesi İstanbul'da çok sayıda darbeye hazırlık görüşmesi gerçekleştirdikleri ifade edildi. Başsavcı vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianamedeki en çarpıcı detay ise o gece Acıbadem Türk Telekom Bölge Müdürlüğü'nü ele geçirmeye çalışırken öldürülen darbeci Yüzbaşı Mehmet Karabekir'in Üsteğmen Kayhan Korkmaz'a çektiği mesajlar. 15 Temmuz gecesi saat 03.00 sularında çekilen mesajlarda Yüzbaşı Karabekir'in, Fenerbahçe Orduevi'ni koruyan polislerin etkisiz hale getirilmesi için Korkmaz'a, "Kayhan mühimmat takviye. Üstlerine sık" şeklinde emir verdiği tespit edildi.

İddianameye göre Üsteğmen Kaynak Korkmaz'a yapılan darbe toplantıları doğrultusunda Fenerbahçe Orduevi'ni işgal etmesi talimatı verildi. Kurmay Yarbay Fatih Karakaya'nın işgalcilerden Üsteğmen Kayhan Korkmaz'a "Fenerbahçe Orduevi'nin emniyetinin alınacağını, kendilerine karşı bir saldırı olduğunda ateşe ateşle karşılık verileceğini" söylediği de iddianamede yer aldı. Orduevine 4 zırhlı personel taşıyıcı aracın saat 22.18 sularında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yaptığı belirlendi. Komutanlık'ta görevli 37'si er, 3'ü rütbeli 40 şüphelinin orduevini işgal için bu araçlarla kışladan çıktıkları tespit edildi.



1. ORDU KOMUTANI ÜSTEĞMEN'İ İKNA ETTİ

22.58 sıralarında Fenerbahçe Orduevi'nin bulunduğu caddeye geldikleri, zırhlı araçları orduevi girişine çektikleri, araçtan dışarıya silahlı vaziyette çıkarak araçların yanında tertibat almaya başladıkları belirtilen iddianamede, Orduevi müdürü olarak görev yapan Albay Cem Gültekin'in darbeci askerlerle müzakere yaptığı ifade edildi. İddianameye göre bu sırada Albay Gültekin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile orduevini işgale gelen Üsteğmen Kayhan Korkmaz'ı telefonla görüştürdü. Dündar, Üsteğmen'e gerçekleştirdiği eylemin kanunsuz olduğunu belirterek kışlaya geri dönmesini söyledi. Telefon görüşmesi sonrası Üsteğmen Korkmaz, "Biz kimden emir alacağız yaa, biri öyle söylüyor, diğeri farklı söylüyor" dedi. Bu telefondan sonra işgalcilerin direnişi kırıldı. Askerler darbe girişiminin başarısız olduğununanlaşılması üzerine silahlarını bırakarak orduevinin nizamiyesine alındı.



GÖREV LİSTESİ PAYLAŞTILAR

İddianamede şüphelilerin aralarında kurdukları mesaj grubunda 'Mekanize piyade takımı tatbikata katılacak personel isim listesi' ve 'Harbe hazırlık denetlemesine çıkacak olan takım' başlıklı personel listelerinin paylaşıldığı belirlendi. Savcılık bu isim listesindeki kişilerin çoğunun darbe girişimine katıldığını tespit etti.



'ÜSTEĞMEN BİLİYORDU'

Şüphelilerden Faruk Yüksel'in ifadesi de iddianamede yer aldı. Yüksel ifadesinde, "Fenerbahçe Orduevi'nin içinde iken Üsteğmen Kayhan Korkmaz bana ve Piyade Uzman Çavuş Recai Yeğen'e kışladan çıkmadan darbeden haberdar olduğunu fakat mevki olarak nereye gideceğini bilmediğini beyan etti. Sabah teslim olduğumuzda Kayhan üsteğmen yoktu. Üsküdar Çevik Kuvvet'e 3 saat sonra sivil kıyafetle getirildiğini gördüm" dedi.