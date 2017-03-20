Son dakika haberi: Korgeneral Zekai Aksakallı ifade verdi

15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetlere baskın davasında Korgeneral Zekai Aksakallı ifade verdi. Aksakallı ifadesinde, "Semih Terzi babasının hastalığını bahane edip o gün izin aldı. 8 defa telefonda görüşüp Ömer Halisdemir'e Semih Terzi'yi vurmasını ben söyledim. Halisdemir'in üstündeki örtüyü kaldırıp alnından öptüm" dedi.

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada mahkeme başkanı İsmail Ademoğlu, tanık ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'nın duruşma günü il dışında olacağını ifade ederek, beyanının tespitini talep ettiğini, bu nedenle celse açılarak Aksakallı'nın beyanının alındığını bildirdi. Aksakallı ifadesinde, "Semih Terzi babasının hastalığını bahane edip o gün izin aldı. 8 defa telefonda görüşüp Ömer Halisdemir'e Semih Terzi'yi vurmasını ben söyledim. Halisdemir'in üstündeki örtüyü kaldırıp alnından öptüm" dedi.

Edinilen ilk bilgilere göre Korgeneral Zekai Aksakallı ifadesinden önemli notlar şöyle:

Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan darbe girişimine katılanların oranı yüzde 5,4'tür.

Ümit Bak'a sonuçları ağır olur dedim. (Ümit Bak'ın gelen darbe mesajlarına uyacağını söylemesi üzerine)

Mehmet Partigöç'ün yüzü kıpkırmızıydı. Ömer Halisdemir'e 'Semih Terzi hain dedim. ÖKK'ya gittim, Halisdemir cansız yatıyordu. Halisdemir'in örtüsünü kaldırıp alnından öptüm.