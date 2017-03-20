Topçu: “Sizin PKK'nız bizim Allah'ımız var”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, anayasa değişikliğinin bir kişinin değil, bütün Türkiye’nin meselesi olduğunu söyledi.

Sağlık-Sen Bursa Şubesi'nin genişletilmiş il divan toplantısı İnegöl Oylat'ta yapıldı. Divan toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da, "Çanakkale şehitlerimizi, medeniyet coğrafyamızda Allah, vatan, bayrak için toprağa düşen bütün şehitlerimizi, FETÖ terör örgütü kalkışmasında toprağa verdiğimiz şehitlerimizi, 45 yıldır PKK mücadelesinde verdiğimiz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum. Benim bir hayalim var. Kızıl elmam AB değil. AB ile iyi geçinmek, ticaret yapmak isterim. Akıllıysalar ay-yıldız ile dost olup, AB içine alırlar, almazlarsa da küsmem. Benim kızıl elmam Türk-İslam ülküsü. Biz değerlerimizi bilirsek, bir olursak, diri olursak ne Srebrenitsa'da katliam olur, ne Karabağ Ermeni esaretinde kalır, ne Filistinli çocuk Yahudi işkencesiyle inler ne de biz parçalanmış kumlarda yüzükoyun yatan Aylan bebeklerin cenazeleriyle karşılaşırız. Bir olacağız, koskoca bir devlet ve koskoca bir ümmet olacağız" diye konuştu.

"SİZİN PKK'NIZ BİZİM ALLAH'IMIZ VAR..."

Topçu, referandum süreci ve anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi olmadığını vurgulayarak, "Bu Erdoğan meselesi, değil, yarınların, her doğan ferdin meselesidir. Çanakkale'de dedelerimiz neyin yanında duruyor idiyse onun meselesidir. Sandık başında hep beraber, o gün dedelerimizin kurşun sıktığı gibi, mühürlerle evet vuracağız. Birileri siyaset diyor. Acele etmeyin, 2019 geliyor. Tayyip Erdoğan'ı istemiyorsanız 2019'da seçim var, isterseniz yine 16 parti birden bir araya gelirsiniz. Yetmez arkanıza AB'yi alırsınız, gelirsiniz sandığa, görürsünüz gününüzü. Sizin AB'niz, ABD'niz, FETÖ'nüz, PKK'nız, bizim de Allah'ımız, milletimiz şimdi sistem değişecek, telaşınız neden? Geçmişte önce mülkiye, 10 yılda bir harbiye, vakit kalırsa Türkiye siz sandığa gitmişiniz önemli değil, onların istedikleri iktidar oluyor. Bu sistem bize 65 hükümet kurdurttu fakat bu sistem olsaydı bu sayı 17 olacaktı" dedi.