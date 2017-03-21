Almanya’dan FETÖ’ye 3’lü kalkan!

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'yü temize çekmeye çalışan Almanya'nın sicili hayli kabarık. Türk istihbarat birimlerinin ulaştığı verilere göre FETÖ'nün 220 "Abi"si Almanya'da yaşıyor

* FETÖ'nün 220 "Abi"si Almanya'da yaşıyor.

* FETÖ'cüler Almanya'da şirket kurup, kolaylıkla oturma izni alıyor.

* FETÖ'cüler darbe girişimi sonrası bu ülkeye 720 milyon euro kaçırdı.



Referandum sürecinde vatandaş buluşmalarını engelleyen, terör örgütü PKK yandaşlarına sınırsız tolerans gösteren, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'yü temize çekmeye çalışan Almanya'nın sicili hayli kabarık. Türk istihbarat birimleri ve mali suçlar kurulu uzmanları çarpıcı verilere ulaştı. Buna göre, 15 Temmuz'dan sonra Almanya'ya 720 milyon euro kaçırıldı. Bu paraların önemli bölümü Almanya'nın iyi bilinen bankalarından birinde tutuluyor. FETÖ'nün 220 "Abi"si Almanya'da yaşıyor. FETÖ'cüler Almanya'da şirket kurup, kolaylıkla oturma izni alıyor.



CUMHURBAŞKANI BELGELERİ

Almanya bir yandan da PKK, FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeir'le yaptığı görüşmede terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki faaliyetlerini belgeleriyle ortaya koymuştu. Erdoğan, Almanya'da sadece bir derneğin PKK'ya 13 milyon euro topladığına dair belgeyi gösterirken, bu örgüte para aktaran kuruluşların listesini de masaya koydu. Bugüne kadar Almanya'ya verilen aralarında FETÖ; PKK, DHKP-C mensuplarının da bulunduğu 4500 kişilik dosyadan sadece 90'ı sonuçlandırıldı. Federal Parlamento'nun açıkladığı sonuçlanan dosya sayısı ise sadece 6'da kaldı. Almanya, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası da FETÖ'nün "abi" olarak isimlendirdiği yönetici kadrosuna kucak açtı.



FETÖ'CÜLERİN VATANI

Almanya'ya giderek buradaki bazı şirketler üzerinden oturma izni alanların sayısı da her geçen gün artıyor. Frankfurt, Berlin ağırlıklı olmak üzere bugüne kadar 21 şirket üzerinden oturma izni alındığı belirlendi. FETÖ'cü eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı bugüne kadar vermeyen Almanya, NATO Üssü'nde görev yapan örgüt üyelerine de sığınma talebi konusunda yeşil ışık yaktı.



HOLLANDA İKİNCİ SIRADA

İstihbarat, Emniyet, Maliye ve hazine birimleri FETÖ ile bağlantılı döviz bürolarından finans kurumlarına kadar geniş alanda mali sistemdeki tüm şüpheli işlemler ve dikkat çeken para hareketlerini takip etti. Buna dayanarak bir veri tabanı oluşturuldu. Örgütün para trafiğinin Almanya, Hollanda, Danimarka başta olmak üzere 10'a yakın Avrupa ülkesinin tamamında dolaşım yaptığı belirlendi. Ağırlıklı olarak 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce olmak üzere yaklaşık 720 milyon euro Almanya'ya kaçırıldı.



ALMANYA NEDEN SUSKUN?

FETÖ'ye yönelik dört koldan sürdürülen mücadele yurt dışında da yoğunlaştı. Darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ifadelerinde de örgüt üyelerinin önemli bölümünün ağırlıklı olarak Almanya'ya kaçtığı belirtildi. Yurtdışına kaçan örgütün çekirdek kadrosunda yönetici pozisyonundaki kripto elemanların isimleri de tek tek belirlendi. 17-25 Aralık sonrası yapılan inceleme, soruşturmaların sonuçlarına göre örgütün yönetici kadrosuna ilişkin yaklaşık 10 bin kişiye ilişkin tarama yapıldı. Bunlar içinde özellikle 2 bin isme yönelik güvenlik soruşturması da tamamlandı. Bu kişilerin örgüt içinde talimatları veren yönetici pozisyonunda olduğu biliniyor



ARAMA KARARLARI ÇIKARTILDI

Darbe soruşturması kapsamında yönetici kadroya ilişkin olarak da, "silahlı terör örgütüne üye olma, terörün finansmanına dair yasaya muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklı varlıkları aklama" başlıkları altında arama kararı çıkarıldı. Almanya'dan iade talebinde de bu suçlara dikkat çekildi. Ancak tek bir adım atılmadı. Örgütün yurtdışındaki faaliyetlerini yakından izleyen Ankara, FETÖ'nün Avrupa, Afrika, ABD başta olmak üzere birçok ülkedeki okul, dernek, vakıflarının mali bilançosu ve röntgenini çekti. Örgütün, bu ülkelerdeki mal varlığının 500 milyarı bulduğu belirtiliyor.