Antalya’da suç örgütlerine operasyon: 18 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 18’i gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Antalya Kumluca İlçesi merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 'organize suç örgütü kurma yönetme', 'yağma', 'tefecilik' ve 'tehdit' suçlarını işlediği tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda tüfek, senet ve para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 2 kişiye yönelik arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.