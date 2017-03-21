Bilinmeyen birçok yönüyle Rotschild ailesi

1. Rotschild ailesi nasıl doğdu?

Uluslararası finans alanında Rotschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur. Kraları, dükleri, psikoposları çok rahat bir şekilde kullanabilen bu aile hakkında tarih boyunca birçok şey yazılmış, çizilmiştir.

Ancak bir ailenin sıfırdan dünyanın en etkili 'hanedanlıklarından' birine dönüşmesi, herzaman ilgi çekici bir hikayedir.

Frankfurtlu bir tüccar olan Anselm Moses Bauer, o dönemlerde rehincilik, tefecilik, antikacılık gbi işlerle ilgileniyordu. Yahudilerin toplum içinde meslek bakımından bazı kısıtlamalara tabii tutulmasından dolayı, kendileriyle bütünleşecek bu mesleğe yöneldiler.

Mayer Amschel (Rotschild) ise, bu aileyi bir topluluk haline getirerek fark yaratmıştır. Salgın bir hastalık yüzünden tüm ailesini kaybeden Mayer Amschel, 13 yaşından beri tek başına ayaklarının üstünde durur. Bir bankada işe girer, kısa süre içinde terfi alır, babasının rehin dükkanının üzerindeki katta eşi ile yaşar.

Beş oğlu olur. Mayer Amschel, iş kollarını beş oğlu arasında nasıl dağıtacağını onlar henüz çocukken düşünmüştür. Ailenin kuralları da bu dönemde şekillenir. Anlam olarak Rotschild, 'kızıl kalkan' anlamına gelir.