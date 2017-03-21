BND şefinin FETÖ takiyesi

“Darbenin arkasında Gülen’in olduğuna dair kanıt yok” diyen Alman gizli servisi şefi Kahl’ın asıl niyeti, belgelerle ortaya çıkan FETÖ-Alman ittifakını perdelemek.

Almanİstihbarat Servisi'nin (BND) Başkanı Bruno Kahl'ın '15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğuna dair ikna edilemedikleri' yönündeki skandal sözlerinin altından, FETÖ ile bizzat Türkiye'ye karşı yaptıkları işbirliği çıktı. FETÖ ve BND'nin önde gelen isimleri, Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinden, derin devlete, 17-25 darbe girişiminden Türkiye'deki seçimler ve sonrasında yaşanacak gelişmelere kadar her şeyde birlikte hareket etmiş. Deniz Feneri davası, Gezi olayları ve Cerattepe provokasyonu da BND ve FETÖ'nün Türkiye'ye karşı birlikte hareket ettikleri diğer eylemler arasında. Bu işbirliği bunlarla sınırlı değil. Alman istihbaratçılar, 17-25 Aralık sonrası FETÖ'nün Türkiye'deki yasadışı dinlemelerine de yardım etmiş. Almanya, 15 Temmuz darbe girişimine karışan devlet sırlarına sahip vatan haini asker, savcı ve polislere de kucak açtı.





EĞİTİM KURUMUYMUŞ

Almanya'daki 'derin devlet'in yayın organı olarak bilinen Der Spiegel'e konuşan Alman İstihbarat Servisi Başkanı Bruno Kahl, FETÖ'ye ve 15 Temmuz darbe girişimine dair skandal açıklamalarda bulunmuştu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 15 temmuz'da vatan hainleriyle birlikte hareket etmemesi üzerine derdest edildiğinin bilinmesine rağmen 'darbenin arkasında Gülen'in olduğuna dair bir kanıt olmadığını' ileri süren Kahl, bununla da yetinmeyip FETÖ'nün terörist bir örgüt olarak kabul edilemeyeceğini ve 'dini ve seküler eğitim için çalışan sivil bir cemaat' olduğunu iddia etti.

İDDANAMEDE YER ALDI

Kahl'ın bu çıkışının şifreleri, kısa süre önce hazırlanan 'darbe çatı iddianamesi'nde ve FETÖ-BND işbirliğinde gizli. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, FETÖ'nün Alman istihbaratı ile bağlantılarını da ortaya çıkardı. İddianamede, FETÖ ve BND işbirliğinin birine de yer verildi. FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden biriyken yurtdışında ölen örgüte bağlı kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Cemal Uşşak ile BND'nin İstanbul'daki temsilcisi Edward Ehrenheim ve yardımcısı Jörg Birkenbeul'ün 15 Ocak 2014'te bir restoranda yaptığı gizli görüşmeye iddianamede dikkat çekildi. İddianamede, "Bu irtibat, FETÖ'nün yabancı istihbarat servisleriyle ilişkisi ve kimlere hizmet ettiğini ispatlamaktadır" denildi.



NİYE MİT'İ KONUŞTUNUZ?

BND Başkanı Kahl, FETÖ'yü eğitim kurumu olarak gördüğünü söylüyor ama temsilcileri, örgüt yöneticileri ile eğitim dışında her konuyu görüşmüş. İddianamede, FETÖ ve BND işbirliği şu cümlelerle yer aldı: "Bu görüşmede Cemal Uşşak, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durumuna ilişkin Alman ajanlara açıklamalarda bulundu. Alman istihbaratçı Edward Ehrenheim, Uşşak'a '17-25 Aralık operasyonu, Türkiye'den Suriye'ye giden yardımı MİT'in mi yoksa Emniyet'in mi organize ettiğini', 'Seçimler sonrasında Türkiye'de nelerin yaşanacağını sordu."





DEVLET SIRLARINI PAYLAŞTILAR

Alman istihbaratçılar ile FETÖ'cüler arasındaki konuşmalarda, '17-25 Aralık'ın ardından Türkiye'deki seçimler ve sonrasında neler yaşanacağına' dair görüşme, işbirliğinin belki de en kritik noktalarından biri olarak dikkati çekti. BND ajanlarının FETÖ'nün kanunsuz dinlemelerine yardım ettiği ve böylece Almanya'nın Türkiye'yi dinlediği ortaya

çıktı. 17 Aralık 2013 darbe girişiminden sonraki seçimden kastedilen 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde, bu yasadışı dinleme ve montaj kasetleri, FETÖ ve muhalefetin ana seçim malzemesi oldu. Türkiye'nin dev projeleri 3.Havalimanı, 3.Köprü, Sinop Nükleer Santrali, Karadeniz HES ve maden ocaklarında da aynı işbirliği ortaya çıkmıştı.

DEMEK Kİ 15 TEMMUZ'UN ARKASINDA BND VAR

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, BND'nin Başkanı Bruno Kahl'in açıklamalarına tepki göstererek, darbe girişiminin arkasında FEETÖ'nün olduğunu Türkiye'de herkesin çok iyi bildiğini söyledi. Işık, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sorsalardı, 'Evet', bu darbenin arkasında FETÖ var' derdi. Hatta hiç yanlarında Can Dündar var, ona sorsalardı çok rahatlıkla 'Evet, bu işin arkasında FETÖ var' diye söylerdi" diye konuştu. Bakan Işık, "Alman istihbaratının başındaki kişi, 'Biz burada FETÖ'yü göremedik' diyor, Acaba iş birliği mi yaptınız, siz bu işin neresindesiniz?" ifadelerini kullandı.

ÖKSÜZ'ÜN FİRARI

Darbe girişiminin kilit isimlerinden FETÖ'nün sözde imamı Adil Öksüz, Akıncı Üssü'nde yakalanıp serbest bırakıldıktan sonra kaçarken kendisini İstanbul'da karşılayan ismin 15 yıldır örgütün Alman vatandaşı olan ve BND ile bağlantısı bulunan Ali Kaya olduğu ortaya çıktı.

ÖRGÜTÜN YENİ ÜSSÜ

Almanya, FETÖ'nün şu anda neredeyse üssü konumunda. Ülkede 50 özel okulu ve en az 300 Işık Evi bulunan örgütün Alman siyasetçilerle işbirliği içinde olduğu, FETÖ'nün Türkiye'de kapatılan yayın organlarının World Media Grup AG adı altında Almanya'da yayın yaptığı biliniyor. (Star)