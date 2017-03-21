Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Ormancılarla buluştuğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuşmasının bir bölümünde Avrupa'da ülkemize karşı körüklenen İslam ve Türkiye düşmanlığına ilişkin "Artık maskelerini yırttılar" yorumunda bulunurken "Hesabını 16 Nisan'da soracağız" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

AVRUPA'NIN 16 NİSAN'DAKİ DURUŞU BİZİM MUHALEFETTEN DAHA SERT

Biz geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye 23 buçuk milyar dolar borcu vardı. 2013'de sıfırlandı. Hadi muhalefetin telaşını anladık. Onlar uzun zamandır ekmeden biçtikleri sistemi kaybedecek olmanın paniği içindeler. Peki Avrupa ülkelerine ne oluyor? 16 Nisan konusundaki duruşları bizim muhalefetten daha sert, daha haşin, daha yaralayıcı. Bakanları ülkelerine sokmamak için her türlü diplomatik kuralı çiğnediler. Belediyeler olağanüstü hal ilan ediyor. Tayyip Erdoğan'ın Rotterdam'da posteri dükkanlara asılmış, gelmiş Hollanda polisi sökmüş. Ama öte yandan PKK terör örgütü yasak olduğu halde onun başındaki zatın pankart ve posterleriyle Hollanda caddelerinde polisin koruması altında gösteriler, yürüyüşler yapılıyor. Sadece Hollanda'da mı, Almanya'da yapıyor. Ne yaparsanız topunuz gelin, bu millet size 16 Nisan'da gösterecek.

HÜSEYİN KURT KARDEŞİMİN HESABINI BUNLARA SORACAĞIM

16 Nisan'da oturup konuşacağız. Hollanda'da benim yerlerde sürüklenen Hüseyin Kurt kardeşimin hesabını soracağız. Yerlerde sürünen sadece benim vatandaşım değil Avrupa kriterleridir, o çok öğündükleri değerlerdir. Avrupa ülkelerinin yüzlerindeki maske düştü. Gerçek suratları ortaya çıktı. Benim oradaki soydaşım aynı zamanda senin de vatandaşın. Ata ite nasıl ezdirirsin, yedirirsin. Bunlar insanlıktan nasibini almamış, bunlarda vicdan, merhamet, insanlık yok. Bunların elinde silah yok, sadece Türk bayrağı var başka bir şey yok.