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'dan '' mesajı!

AA
  • Giriş Tarihi: 21.3.2017 22:13 Güncelleme Tarihi: 21.3.2017 22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşık Veysel' mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşık Veysel' mesajı!

Recep Tayyip , "Vefatının 44. yılında halk ozanımız 'i saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

hesabından, halk ozanı Şatıroğlu'nun ölümünün 44. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Vefatının 44. yılında halk ozanı Aşık Veysel'i saygıyla ve rahmetle andığını belirten Erdoğan, halk ozanının "Dostlar beni hatırlasın" isimli şiirinden "Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur bayram gelir, dostlar beni hatırlasın." dizelerinin yazılı olduğu bir de fotoğraf paylaştı.