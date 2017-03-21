Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşık Veysel' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vefatının 44. yılında halk ozanımız Aşık Veysel'i saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 44. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Vefatının 44. yılında halk ozanı Aşık Veysel'i saygıyla ve rahmetle andığını belirten Erdoğan, halk ozanının "Dostlar beni hatırlasın" isimli şiirinden "Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur bayram gelir, dostlar beni hatırlasın." dizelerinin yazılı olduğu bir de fotoğraf paylaştı.