Dink cinayetinde flaş gelişme

Hrant Dink cinayetine ilişkin soruşturmada flaş geliştme.. Soruşturma savcısı Gökalp Kökçü aralarında asker, emniyet müdürü ve bir gazetecinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen Hrant Dink cinayetine ilişkin soruşturmada sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon içiN düğmeye basıldı.

Operasyon kapsamında Ankara, Sakarya, Kırıkkale, Elezığ ve Samsun illerinde görev yapan 8 asker, emniyet mensubu ve gazeteci gözaltına alındı.

Subay Murat Bayrak,1. sınıf Emniyet Müdürü Yakup Kurtaran, Emniyet Amiri Ahmet Çetiner, Astsubay Yüksel Avan ve Birol Ustaoğlu ile gazeteci Muhammer Ay gözaltına alınan isimler oldu.

Hakkında gözaltı kararı bulunan emekli Subay Atilla Güçlüoğülu ve ihraç edilen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Baltayı yakalama çalışmaları devam ediyor.