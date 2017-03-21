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'ndan 'de kritik açıklama!

AA
  • Giriş Tarihi: 21.3.2017 23:34 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 00:08
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'de kritik açıklama!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'de kritik açıklama!

, 'de yaptığı açıklamada elebaşı Gülen'in iadesi ile ABD'nin 'ye desteği konularının, Türk-Amerikan ilişkilerini gölgeleyen ve çözülmesi gereken iki husus olduğunu belirtti.

, 'de yaptığı açıklamada elebaşı Gülen'in iadesi ile ABD'nin 'ye desteği konularının, Türk-Amerikan ilişkilerini gölgeleyen ve çözülmesi gereken iki husus olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmesinde "ABD'nin PYD'ye desteği konusunu" gündeme getirdiğini ve "sadece DEAŞ ile savaşıyor diye bir terör örgütüne meşruiyet verilemeyeceğini" vurguladığını bildirdi.