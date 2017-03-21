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'ndan 'de kritik görüşme!

AA
  • Giriş Tarihi: 21.3.2017 20:33 Güncelleme Tarihi: 21.3.2017 20:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'de kritik görüşme!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'de kritik görüşme!

'nin başkenti Washington'da ABD ile görüşen 'nun, Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı Fetullah Gülen'in geçici tutuklanması ve Türkiye'ye iadesi talebini vurguladığı, ayrıca içinde yeni delillerin olduğu dosyayı ABD tarafına ilettiği bildirildi.

Yarın yapılacak "DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısına" katılmak üzere 'de bulunan Çavuşoğlu, ABD Adalet Bakanlığında Sessions ile bir araya geldi.

Ağırlıklı olarak elebaşının geçici tutuklanması ve Türkiye'ye iadesi sürecinin konuşulduğu toplantıda Çavuşoğlu, Ankara'nın konuya verdiği önemin altını bir kez daha çizdi. Görüşmede Bekir Bozdağ tarafından Çavuşoğlu'na verilen ve içinde yeni delillerin olduğu dosyanın Sessions'a iletildiği ifade edildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Türk ve ABD heyetlerinin de yer aldığı görüşmenin verimli geçtiği belirtildi.

Başkentteki programına Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşerek devam edecek Çavuşoğlu, öğleden sonra da Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenecek panelde konuşma yapacak.

Çavuşoğlu'nun, Washington'daki temaslarının ardından New York'ta Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesi de öngörülüyor.