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’cü subaylara ‘her koşulda gizlenin’ d emiş

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 21.3.2017
FETÖ’cü subaylara ‘her koşulda gizlenin’ d emiş
FETÖ’cü subaylara ‘her koşulda gizlenin’ d emiş

'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında bir dönem görev alan Hüseyin G. itirafçı oldu. Kendisi ve 'ndaki astsubayların imamlığını Emin Bağcı isimli şahsın yaptığını söyledi. Hüseyin G.'nin 'İrticadan atılma yok. Neden hala namazlarımızı gizlenerek kılıyoruz' şeklindeki sorusuna Bağcı'nın bizzat FETÖ elebaşısının albay ve generallere söylediği şu sözlerle karşılık verdiği ortaya çıktı: "Meleği Ala'nın sakinleri yeryüzüne inse TBMM'yi onlar yönetse bile biz tedbir yapmaya devam edeceğiz.' Savcılık, bu ifade üzerine mahrem imam Bağcı hakkında yakalama kararı çıkarttı. Gözaltına alınan Bağcı, geçtiğimiz aylarda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bağcı'nın FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması 'çu olduğu tespit edilan Bacğcı için 22.5 yıla kadar hapsi istendi.