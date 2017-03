İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu an jandarma, polis ve korucularımızın her biri milletimizin hukukuna sadakat göstererek terörle mücadeleyi yürütüyorlar. Hani Gabar, Cudi, Şırnak, Hakkari sınırı bizim diye hava atıyorlardı. Size söyleyeyim, fare, sıçan gibi kaçıyorlar. Bu millet iradesidir başka bir şey değildir." dedi.

Siirt'te esnaf ziyaretinin ardından Siirt Üniversitesi Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Soylu, 16 Nisan'daki halk oylamasının önemine dikkati çekti.

Birlik, beraberlik ve kardeşliği bozabilmek için mezhep, etnik köken, kıyafet, terör, ekonomik kriz, fikir ve ideolojik kavganın ortaya çıkarıldığına işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Arkamıza dönüp bakmaktan yorulduk artık, 'Acaba yeniden bir başbakanımızı asarlar mı? Acaba yeniden bir 1960 darbesiyle karşı karşıya kalır mıyız? Milletimizin seçtiği insanlara, siyasetçilere onların hanımlarına ve çocuklarına bel altı vurup itibarsızlaştırırlar mı?' diye. Bizi inançlarımızla, değerlerimizle, gelenek ve göreneklerimizle terbiye etmelerinden yorulduk. Memleketimiz tam yükselmeye başladığı andan itibaren önümüze bir engel koymaya çalışırlar."

16 Nisan'ın sadece bir halk oylaması ve 18 maddelik anayasa değişikliği olarak nitelendirilmesinin eksik olduğuna işaret eden Soylu, "Böyle bir değerlendirmeyi kabul etmiyorum. 16 Nisan bir itirazdır." ifadesini kullandı.

"TERÖRE CAN SUYU VERMEYE ÇALIŞANI BU MİLLET AFFETMEZ"

"PKK'yı bu milletin lügatından söküp atacağız, hiç merak etmeyin." diyen Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Bilmenizi isterim ki terör neredeyse gidip buluyoruz. Şu an jandarma, polis ve korucularımızın her biri milletimizin hukukuna sadakat göstererek terörle mücadeleyi yürütüyorlar. Hani 'Gabar, Cudi, Şırnak, Hakkari sınırı bizim.' diye hava atıyorlardır. Size söyleyeyim, fare, sıçan gibi kaçıyorlar. Bu millet iradesidir başka bir şey değildir. Kılıçdaroğlu, bunlarla birlikte ne yapmaya çalışıyor? Uzun zamandır kırdığımız terör iradesine su taşıyor. Teröre can suyu vermeye çalışanı bu millet affetmez. Bu millet terörden çok çekti."

"BİZ SADECE TERÖRİSTLERLE MÜCADELE ETMİYORUZ"

Cazibe Merkezleri Projesi sayesinde Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Şırnak, İdil, Yüksekova'da "istihdam imkanlarının arttığına" dikkat çeken Soylu, bölgede yaşayan gençlerin yüzde 90'ının iş istediğini hatırlattı.

Terörün olduğu yerde yatırım olamayacağına işaret eden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz sadece teröristlerle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda terörizmle de mücadele ediyoruz. Bir taraftan spor salonu, 81 ilimizde üniversiteler, fakülteler, yüksekokullar, hastaneler yapıyoruz. Geçen yıl Siirt'te 8 milyon lira yol için ödenek ayırdık. Bu yıl iki katı 16 milyon lira harcadık, yetmedi bir 8 milyon daha göndereceğiz. Başbakanımızın talimatıyla Allah izin verirse bütün grup yollarını asfalt yapacağız."

Cazibe Merkezi Programları kapsamında Adıyaman'da 19 bin 139, Bingöl'de 8 bin 680, Hakkari'de 7 bin 98, Şırnak'ta 5 bin 61, Van'da 15 bin 642, Tunceli'de bin, Diyarbakır'da 37 bin 246 kişinin işe kavuşacağını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu ne demek biliyor musunuz? Özel sektör diyor ki 'Ben sana itimat ediyorum. Artık terörü tasfiye ediyorsun. Sana güveniyorum, senin ortaya koyduğun cazibeye inanıyorum ve gidip o bölgeye yatırım yapıyorum'. Terör bugüne kadar bunların hepsini öteledi ve erteledi. Bunun maliyetini bu millete yüklediler. Sadece burada değil ülkenin Balıkesir'inde, İzmir'inde de aynısını yaptılar ve şu sevinçlerimizi hep kursaklarında bıraktılar."