İstanbul'u o listeye alan ABD'ye Türkiye'den yanıt!

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: İstanbul'u başka yerlerle karıştırmasınlar

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD'nin "İstanbul yasağı" ile ilgili, "İstanbul Atatürk Havalimanını, başka ülkelerdeki havalimanlarıyla karıştırmamaları gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Yılda 80 milyonun üzerinde uçuşun gerçekleştiği İstanbul'u başka yerlerle karıştırmasınlar" dedi.

"İSTANBUL'U BAŞKA YERLERLE KARIŞTIRMASINLAR"

Bakan Arslan, ABD'nin Ortadoğu ve Afrika'da 10'dan fazla ülkeden Amerika'ya yapılan uçuşlarda, yolcu kabinlerine elektronik cihazların alınmasını yasaklaması ile ilgili açıklamada bulundu. İstanbul'dan ABD'ye yapılacak uçuşları da kapsayan yasağa ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Arslan, "Seyahat süresinde yolcuların yapmaları gereken çalışmaları yapabilmeleri adına bu tip cihazların yanlarında olmasının çok daha verimli ve sağlıklı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar dünden beri muhatapları ile bu konu üzerinde çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde bunu sonuçlandırmış olacağız. İstanbul Atatürk Havalimanını, başka ülkelerdeki havalimanlarıyla karıştırmamaları gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Yılda 80 milyonun üzerinde uçuşun gerçekleştiği İstanbul'u başka yerlerle karıştırmasınlar" diye konuştu.

"GERİ ADIM ATMALARI YA DA HAFİFLETİLMESİ GEREKİYOR"

Her türlü güvenliğin ve tedbirin alındığına da dikkat çeken Arslan, "Herhangi bir uygulama olduğunda muhataplar uygulamanın nasıl olacağını konuşurlar. Bu konuda olumlu sonuç alır ve yolcularımızın çok daha rahat yolculuk yapmalarını sağlarız. Bizim derdimiz uygulamanın nasıl olacağı konusu değil. Bu uygulamanın yolcunun konforunu da sayısını da düşürebileceği, bunun yolcuların faydasına olmadığını özellikle vurgulayıp bundan geri adım atmalarını veya daha hafifletilmesi gerektiğini konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.