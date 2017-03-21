Karayılan'ın sağ kolunun randevu defteri ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü. Teröristin randevu defteri de ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 11 Şubat, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde ise 5 Mart'ta başlattığı kapsamlı operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı.

PKK'nın gizli karargâhlarına yönelik yapılan ve örgütün elebaşılarından Murat Karayılan'ın sağ kolu 'Behzat' kod adlı Mevlüt Canbaş'ın da aralarında bulunduğu 22 teröristin öldürüldüğü Nusaybin'deki operasyonda, örgütün karargâh olarak kullandığı sığınaklarda, üst düzey randevu kayıtlarının tutulduğu bir defter ele geçirildi.

Defterin, terörist Mevlüt Canbaş tarafından tutulduğu, eylem yapacak teröristlere randevu vererek buralarda görüştüğü anlaşıldı.

11 Şubat'ta başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir' operasyonunun ayrıntılarına göre; Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Jandarma Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'in Nusaybin İlçesi Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde bulunan örgütün gizli karargâhlarına, gece helikopterle indirme yaptı.

Öldürülen 22 terörist arasında, PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın sağ kolu 'Behzat' kod adlı Mevlüt Canbaş'ın olduğu da belirlendi.