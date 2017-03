Artık bizi tehdit edemeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu 16 Nisan bir bitsin, sonra masaya oturacağız, konuşacağız. AB üyelik süreciymiş, geri kabul anlaşmasıymış, artık hiçbiriyle bizi tehdit edemeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın düzenlediği "İnsan İçin Orman, Ekonomi İçin Orman" programına katıldı. Dünya Ormancılık Günü ile Nevruz Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, şunları söyledi:

FETÖ İLE PASLAŞIYORLAR: Kandil, terör örgütü PKK ne diyor: "Hayır." Ülkemizi bölmek, milletimizi parçalamak isteyen bölücü terör örgütleriyle beraber hareket etmenin izah edilir bir yanı olabilir mi? Batı'da bu terör örgütünün arkasında kimlerin olduğunu görüyoruz. Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, İsviçre'de nasıl paslaştıklarını görüyoruz.

BİZDE YARGI BAĞIMSIZ: Terör örgütlerinin hepsine kucak açan Avrupa ülkelerinin Diyanet İşleri Başkanlığımızın imamlarına, Milli Eğitim Bakanlığımızın öğretmenlerine tahammül edememesi hep aynı karın ağrısının eseri. Ondan sonra, bir ay İstanbul'da Alman Konsolosluğu'ndaki ajan terörist saklanıyor. Şansölye Merkel burada ziyaretime geldiğinde onu bırakmamızı istiyor. Dedim ki bizde yargı bağımsızdır, bırakamayız. Kararı verecek olan yargıdır. Ben size 4 bin 500 terörist dosyası verdim. Nerede neticesi? Bu terörist PKK'lıların, FETÖ'cülerin dosyaları nerede?

MUHALEFETTEN DAHA SERT: Hadi muhalefetin telaşını anladık. Ekmeden biçtikleri bir sistemi kaybedecek olmanın paniğindeler. Peki Avrupa ülkelerine ne oluyor? 16 Nisan konusundaki duruşları, bizim muhalefetten daha sert, daha haşin, daha yaralayıcı.

İŞİNİZE BAKIN: Avrupa'da belediyeler OHAL ilan edebiliyor. Bizim ilan ettiğimiz OHAL beyleri rahatsız ediyor. İşinize bakın, işinize. Türkiye'deki halk oylamasından hangi sonucun çıktığı sizi niye bu kadar ilgilendiriyor? Geçmişte hasta adam dedikleri bu ülkeyi bir türlü mezara gömüp başına taş dikemediler. Şimdi bu ülkenin yeniden dirilişine şahit olmak onlara acı geliyor.

TOPUNUZ GELİN: Tayyip Erdoğan'ın Rotterdam'da dev posterleri dükkanlara asılmış. Gelmiş Hollanda polisi onları söküp atıyor. Ama öbür tarafta AB'de PKK terör örgütü yasak olduğu halde, onun başındaki zatın pankartlarıyla, posterleriyle Hollanda caddelerinde, onların polislerinin koruması altında gösteriler yapıyorlar. Almanya'da da aynı şeyi yapıyorlar. Ne yaparsanız yapın, topunuz gelin, bu millet 16 Nisan'da gereğini gösterecek.

16 NİSAN BİR BİTSİN: Yıllarca bize AB kriterleri diyerek dayattıkları ne varsa şimdi hepsini kendileri ayaklar altına alıyor. Şu 16 Nisan bir bitsin, sonra masaya oturacağız, konuşacağız. Bu devran böyle yürümez. Gereği neyse Türkiye olarak da biz bunu yaparız. Hollanda'da yerlerde sürüklenen Hüseyin Kurt kardeşimin hesabını soracağız. Yerlerde sürüklenenler sadece benim insanım değil, aynı zamanda AB'nin müktesebatıdır, AB kriterleridir. Bunun hesabını da onların vermesi lazım.

MEN DAKKA DUKKA: Arapların güzel bir sözü var, "Men dakka dukka." Siz bize nasıl davranırsanız bizden de aynı muameleyi görürsünüz. Bundan sonra ülkemizde çeşitli sıfatlar altında ajanlık yapan hiçbir Avrupalı'ya izin verilmeyecektir. AB üyelik süreciymiş, geri kabul anlaşmasıymış, şuymuş, buymuş, artık hiçbiriyle bizi tehdit edemeyecekler. Bitti o işler. Avrupa ülkelerinin yüzündeki maske düştü. Oradaki vatandaşım, aynı zamanda senin de vatandaşın. Ata, ite nasıl ezdirirsin? Bu Avrupa, 2. Dünya Savaşı öncesinin ırkçı, faşist, zalim Avrupa'sı. Bu Avrupa Ortaçağ'ın Türk ve İslam düşmanı Avrupa'sıdır.



DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocuklarla Külliye'de bir araya geldi. Erdoğan, Twitter mesajında da "21 Mart #DownSendromu Farkındalık Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.