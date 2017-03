Çile ve isyandan sağlık ve konfora

Samatya SSK’nın ömür tüketen kuyrukları, pisliği hâlâ hafızalarda. Hastanenin yenilenen hali ise sağlık sektöründeki dönüşümün göstergesi

Halk arasındaki adıyla İstanbul Samatya Hastanesi, bir dönem kuyruk çilesi ve doktorların ilgisizliğinden dem vuran vatandaşların isyan sesleriyle koridorları yankılanan bir hastaneydi. Şimdiki adıyla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2004'te başlatılan sağlık reformuyla birlikte artık koşulsuz hizmet ve konforun adresi oldu. Hastalar artık gün doğmadan muayene kuyruklarına girmiyor, internet ya da telefonla aldıkları randevuyla planlanan saatte sağlık hizmetini alıyor. Türkiye'nin devlet hastanelerinde, bundan 15 yıl öncesine kadar tanık olunan içler acısı manzaralar hâlâ hafızalarda. Merhum gazeteci Savaş Ay'ın 1998'de atv'de A Takımı programında gündeme getirdiği 'SSK Hastaneleri' dosyası bu durumu gözler önüne sermişti. İnsanlar geceden muayene kuyruğuna giriyor, parayla satılan galoşlar kullanıldıktan sonra bir daha kullanılıyor, "Sağlam gelip hasta olup gidiyoruz" şeklinde kulakları çınlatan bir isyan dile getiriliyordu. Sigorta paralarıyla yapılan hastaneler vatandaşları canından bezdiriyordu. Dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, bu manzaralar karşısında Savaş Ay'ın programında zor anlar yaşamıştı.



'EN BÜYÜK HAYALİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'en büyük hayalim' diyerek hayata geçirdiği 'şehir hastaneleri' ile Türkiye, artık dünya standartlarında teknolojiye sahip hastaneleriyle milletine hizmet eden bir ülke konumuna geldi. Aile Hekimliği uygulamasıyla artık her ailenin bir doktoru var. Yurt genelinde paletli ambulanslar, ambulans helikopterler ve ambulans uçaklar en çetin şartlarda bile hastaların, yaralıların yardımına koşuyor. ABD ve Avrupa'da kullanılan modern teknolojik cihazlarla donatılan ve özel hastaneleri aratmayan devlet hastanelerinde sıra beklemeden tedavi olmak artık mümkün. Vatandaşlara evde sağlık hizmeti veriliyor. Karaborsaya düşen ilaçlar artık eczanelerden kolaylıkla alınabiliyor. Başhekim Prof. Dr. Özgür Yiğit, hastanedeki değişimi şöyle anlattı:

Sağlık reformuyla hastanelerdeki sigorta türüne göre hastaya bakma durumu ortadan kalktı.

Eskiden MR veya ultrason çekilmek için bile hastalar başka hastanelere gönderiliyordu. Sağlıkta dönüşüm ile hastanemizde olmayan bir hizmeti bile biz hastaya kendimiz dışarıdan sağlıyoruz.

Randevu sistemiyle herkes geleceği saati bilerek istediği doktordan randevusunu alarak geliyor.

Eskiden her hastanede eczane vardı ve günde 3 bin-4 bin kişiye bu eczane hizmet veriyordu. Bu da hastanede sıralara neden oluyordu. Bürokrasinin azalması bir diğer etken, eskiden hastalar binalar arasında koşturuyordu.



BENİ ORAYA GÖTÜRÜN

Usta gazeteci Savaş Ay, imza attığı haber dosyalarıyla Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş ve büyük güven kazanmış bir isimdi. Ay, ölümünden önce rahatsızlandığında yakınlarına, yıllar önce acı manzaralara tanık olduğu hastaneye gitmek istediğini söyledi. "Beni oraya götürün" diyen Savaş Ay, 'Özel bir hastaneyi aratmayan Samatya'da kalmak istiyorum" diyerek hastanenin ne kadar iyi şartlara kavuştuğunu kanıtlamış oldu ve son nefesini de yine bu hastanede verdi.



HASTALAR BEŞ YILDIZLI HİZMETİ ÖVE ÖVE BİTİREMİYOR

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet alan vatandaşların anlattıkları:

Mehtap ve Uğur Sayın çifti: Duyma kaybı yaşayan 2.5 yaşındaki oğlumuz Miraç'ı ameliyat ettirdik. Eskiden saatlerce sıralarda bekledikten sonra doktorlar bizi azarlıyordu, hastayı bırakıp gidiyordu. Şimdi doktorlar her şeyle ilgileniyor. Burada sıradan bir vatandaş olarak özel hastane gibi tek kişilik odada kalıyoruz.

Aysel Güler: Babam Hasan Altunışık'ın yutak borusundaki kanser temizlendi ve guatrı alındı. 11 gündür hastanedeyiz. Seçtiğimiz doktor ameliyatı yaptı ve hiç sıra beklemedik.

Kıymet Bediroğlu: Miyom ameliyatı oldum. Acile geldim ve 5-10 dakika içinde yatışıma karar verdiler. Bütün süreç çok hızlı işledi.

Melike Güler: Gebelik sürecinde hastaneden memnun olduğum için doğumu da burada yaptım. Bebeğimi emin ellerde doğurdum.

Şefika Özusta: Lösemi nedeniyle 35 gündür hastanedeyim. Bugünkü kadar ilgiyi daha önce hiç görmedim. Sağlık Bakanlığı'na e-posta atarak memnuniyetimi dile getirdim. Her şey vaktinde yapılıyor. Hijyen için çok çalışıyorlar. Ben daha önceki ameliyatlarımda hastanelerde çok zorlandım. Bugün burada gerçekten çok rahat ediyorum.