FETÖ sanıklarına 6 yıl hapis

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan iki sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve mesleklerinden ihraç edilen kamu görevlileri A.K., B.G.ve sanık avukatları katıldı.
Duruşmada, sanıklar Karavelioğulları ve Göçmen son savunmalarını verdi.
Mahkeme heyeti sanıkları, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.