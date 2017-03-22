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sanıklarına 6 yıl

AA
  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 16:38
FETÖ sanıklarına 6 yıl hapis
FETÖ sanıklarına 6 yıl hapis

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan iki sanık, 6 yıl 3'er ay cezasına çarptırıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve mesleklerinden ihraç edilen kamu görevlileri A.K., B.G.ve sanık avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar Karavelioğulları ve Göçmen son savunmalarını verdi.

Mahkeme heyeti sanıkları, 6 yıl 3'er ay cezasına çarptırdı.