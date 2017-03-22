FETÖ'cüler 6 tane F-16'yı kaçırmış

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili Diyarbakır'da görev yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askerlere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'cü pilotların 6 F-16 tipi savaş uçağını gaspederek, darbe girişimine destek amacıyla uçakları Ankara'ya götürdüklerini belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'yi bombalayan uçakların kalktığı Diyarbakır'daki 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kurmay Albay Ali Durmuş ve 2'nci Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



6 UÇAK GASP EDİLEREK ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Hazırlanan iddianamede FETÖ/PDY terör örgütü ve darbe girişimini ayrıntılı olarak anlatan savcı, 15 Temmuz günü Diyabakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden Yıldıray Korkmaz, Yavuz İstek, İbrahim Yozgat, Aziz Ersel Emanet, Ceyhan Karakurt, Fatih Şen, Ahmet Özdemir ve Erdem Erdoğan adlı pilotların 6 F-16 tipi savaş uçağını gaspederek, darbe girişimine destek amacıyla uçakları Ankara'ya götürdüklerini belirtti. Bu uçakların Ankara'da yapılan alçak uçuşlarda kullanıldıktan sonra darbecilerin karargahı niteliğinde olan Akıncı Hava Üssüne indiğini kaydeden savcı, darbeye teşebbüs ile ilgili olarak 8'inci Ana Jet Üssü'nde meydana gelen olaylara ilişkin yaklaşık 200 şüphelinin ifadesinin alındığını vurguladı.



BÜYÜK BİR KELLE ALACAĞIZ

8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe'nin darbe girişiminin meydana geldiği gün saat 16.00 sıralarında Casa uçağıyla Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğün törenine katılmak üzere İstanbul'a gittiğini belirten savcı, şüphelinin darbeye teşebbüs sırasında düğünde olduğunu kaydetti. Kartepe'nin kendi ifadesine göre darbeciler tarafından rehin alınarak Fenerbahçe Orduevi'ne götürüldüğü belirtilen iddianamede, incelenen HTS kayıtlarına göre Kartepe'nin savunmasının doğrulamadığı ifade edildi.



Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede darbe girişimine dair konuşma kayıtlarının olduğunu belirten savcı, darbeye teşebbüsün Hava Kuvvetleri ayağının planlayıcılarından olan Ali Durmuş'un, 14 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Diyarbakır'a geldiğini, direkt olarak şüpheli Deniz Kartepe'nin konutuna gittiğini, Deniz Kartepe'ye "Büyük bir harekat yapacağız, büyük bir kelle alacağız" dediğini vurguladı. Şüpheli Ali Durmuş'un bu ifadesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminden söz ettiğini kaydeden savcı, 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı şüpheli Tümgeneral Atilla Darendeli'nin telefonunda darbe girişimine ilişkin olabileceği değerlendirilen konuşmalarının tespit edildiğini; diğer şüpheli Ali Durmuş'un ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliğinde Koordinasyon Şube Müdürü olarak görev yaptığını ve darbeye teşebbüsün Hava Kuvvetleri ayağını organize ve koordine ettiğini kaydetti. Şüpheli Bülent Gürdoğan'ın saat 23.00 sıralarında darbeci Semih Terzi'nin yanında bulunan Özel Kuvvetler'e ait birliklerin Ankara'ya götürülmesi için 2 adet Casa tipi nakliye uçağının temin edilmesi konusunda gayret gösterdiği belirtilen iddianamede, şüphelinin darbeci olmaları nedeniyle Ankara'da tutuklanan hava kuvvetleri mensuplarıyla sürekli telefon irtibatında olduğu ifade edildi. Şüphelinin Semih Terzi ve özel kuvvetler birliğinin Ankara'ya götürülmesi için Albay Özkan Edip Akgülay'a baskı yaparak ikna etmeye çalıştığını belirten savcı, Bülent Gürdoğan'ın darbe teşebbüsü sırasında 8'inci Ana Jet Üssünde darbecilerin taleplerinin yerine getirilmesi konusunda aktif destek vererek onlarla birlikte hareket ettiğini kaydetti..