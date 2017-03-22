Hakim ile FETÖ'cü sanık arasında ilginç diyalog

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Başbakanlık davaya müşteki olarak katılma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmada alınan ara kararları açıkladı. Mahkeme heyeti, 14 Nisan'da üç kişilik bilirkişi heyetiyle olay mahallinde keşif yapılmasına karar verdi.

SANIKLA MAHKEME BAŞKANI ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Tutuklu sanıkların tahliye talepleri sırada Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, "Tüm sanıklar tahliyelerini talep ediyor sanırım" dedi. Bu sırada sanıklardan Mehmet Bilge, "Ben tahliye talebinde bulunmuyorum ve arkadaşlarımın beyanlarına katılmıyorum. Cezaevinde iyiyim" diye karşılık verdi. Mahkeme başkanı da tutanaklara geçilmesi için Bilge'nin ifadesini "Ben tahliye talebinde bulunmuyorum. Cezaevinde gayet rahattım" diye yazdırdı. Ancak daha sonra söz alan Bilge'nin avukatı, "Müvekkilim burada bulunmayı kendine yediremiyor. Bu nedenle psikolojisi çok düzgün değil. Tahliyesini talep ediyoruz" dedi. Sanık avukatları, ayrıca mahkemede okunan Zekai Aksakallı'nın ifadelerine yönelik soruları olacağını dile getirerek, mahkeme huzurunda ifade vermesini talep etti.

BAŞBAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Başbakanlığın davaya müdahil olma talebi, heyet tarafından kabul edildi. Tutuklu 18 sanığın tahliye talebi ise reddedildi.

Davada Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fatih Şahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar, Mehmet Bilge ve Mihrali Atmaca sanık olarak yargılanıyor.

18 sanıktan 17'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Mihrali Atmaca hakkında da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca, bütün sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.