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Hakkari'de hain terör saldırısı

AA
  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 00:10 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 00:20
Hakkari'de hain terör saldırısı
Hakkari'de hain terör saldırısı

Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristler, kendilerini fark eden askerlere roketatarla saldırdı, çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarının roketatarlı saldırısında bir asker şehit düştü, 3 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gerki Tepe Üs Bölgesi'ne sisli havadan yararlanarak sızmaya çalışan teröristler, kendilerini fark eden askerlere roketatarla saldırdı.

Üs bölgesindeki askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.