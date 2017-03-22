Son dakika: Londra'daki saldırının tarihi dikkat çekti

Londra'da yapılan ve tüm dünyayı dehşete düşüren saldırı, geçen yıl Brüksel'de gerçekleşen terörist eylemle aynı tarihe denk geldi.

22 Mart 2016'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de Maelbeek/Maalbeek metro istasyonunda ve Brüksel Havalimanı'nda gerçekleşen bir dizi silahlı saldırı ve bombalı intihar saldırısı yapılmıştı.

SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜSTLENMİŞTİ

Saldırılar sonucunda iki saldırgan ile birlikte 33 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı. Saldırıları DEAŞ üstlendi.

Avrupa, Brüksel'deki kurbanları anarken bu sefer Londra'da terörist eylem gerçekleşti.