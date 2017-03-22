Norveç Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı: Norveç'teki eski Askeri Ataşenin ve bu ülkedeki NATO eğitim merkezinde görev yapan 4 subayın Norveç'ten iltica talebinin kabul edildiğine dair basında çıkan haberler üzerine Norveç Büyükelçisi Bakanlığımıza çağrılarak tepkimiz dile getirilmiştir.

Norveç'teki eski Askeri Ataşenin ve bu ülkedeki NATO eğitim merkezinde görev yapan 4 subayın Norveç'ten iltica talebinin kabul edildiğine dair basında çıkan haberler üzerine Norveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin tepkisi dile getirildi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu konuya ilişkin sorulan bir soruya verdiği cevapta, "Bir müttefik ülkenin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurtdışındaki devlet görevinden geri çağrılan şahısların Türkiye'ye dönmek yerine, bulundukları ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik imkanlarını suistimal çabalarına destek vermiş olması üzücüdür ve kabul edilemez" dedi.