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PKK'lı hainlerin son inleri de ele geçirildi

  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 16:59 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 17:03
PKK'lı hainlerin son inleri de ele geçirildi
PKK'lı hainlerin son inleri de ele geçirildi

Türkiye içeride ve dışarıda terörle mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın şehir yapılanmasının tamamen çökertildiğini ifade etmesinin ardından bugün de benzer bir haber Şırnak'tan geldi. Bölgede süren temizlik operasyonlarında, PKK'lı hainlerin saklanmak için kullandıkları iki sığınağın bulunduğu ve imha edildiği öğrenildi. Ajansların geçtiği görüntülerde PKK'lı hainlerin saklanmak için girdikleri iki sığınağın yanı sıra bir de anti tank mayınının ele geçirilerek imha edildiği görülüyor.