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Son dakika haberi: 'ten utanç verici karar!

DHA
  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 10:43
Son dakika haberi: Norveç'ten utanç verici karar!
Son dakika haberi: Norveç'ten utanç verici karar!

Almanya ve Yunanistan gibi de 'ye sahip çıktı. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından Türkiye'nin geri dönmelerini istediği Norveç'te 'da görevli dört FETÖ'cü ve nin sığınma başvuruları Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edildi.

'ten utanç verici karar! Norveç, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin arkasındaki 'nün ve sinin sığınma talebini kabul etti. Karar ile birlikte sığınmacı subaylar Norveç'te oturma ve çalışma hakkı kazanmış oldular. Sığınma başvurusunda bulunan dört subay ile bir askeri ateşinin avukatı Kjell M. Brygfjeld Norveç'e sığınma başvurusu yapan dört subay ile askeri ataşenin sığınma başvurularının kabul edildiğini doğruladı.

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