Son dakika haberi: Norveç'ten utanç verici karar!

Almanya ve Yunanistan gibi Norveç de FETÖ'ye sahip çıktı. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından Türkiye'nin geri dönmelerini istediği Norveç'te NATO'da görevli dört FETÖ'cü subay ve askeri ateşenin sığınma başvuruları Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edildi.

Norveç'ten utanç verici karar! Norveç, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'nün subay ve askeri ateşesinin sığınma talebini kabul etti. Karar ile birlikte sığınmacı subaylar Norveç'te oturma ve çalışma hakkı kazanmış oldular. Sığınma başvurusunda bulunan dört subay ile bir askeri ateşinin avukatı Kjell M. Brygfjeld Norveç'e sığınma başvurusu yapan dört subay ile askeri ataşenin sığınma başvurularının kabul edildiğini doğruladı.