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Son dakika: 'da sesleri

  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 17:50 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 18:35
Son dakika: Londra'da silah sesleri
Son dakika: Londra'da silah sesleri

'nin başkenti 'da parlamento binası önünde meydana gelen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Parlamento çalışmaları askıya alındı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Parlamentosu önünde iki kişi la vuruldu. Binaya giriş çıkışlar yasaklandı. Meclis çalışmaları askıya alındı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Reuters fotoğrafçısı, Westminter Köprüsü'nde çok sayıda yaralı gördüğünü aktarıyor. En az 12 kişinin yaralandığı bilgisi var.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Reuters haber ajansı, İngiliz parlamentosu dışında yüksek bir gürültü duyulduğunu bildiriyor. Ajans, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde silahlı polislerin parlamento binası dışına doğru koştuklarını duyurdu. Polisi bıaçkalayan saldırgan etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

LONDRA'DA PARLAMENTO BİNASI ÖNÜNDE SALDIRI!