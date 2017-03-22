Son dakika: Londra'da silah sesleri

İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binası önünde meydana gelen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Parlamento çalışmaları askıya alındı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

İngiltere Parlamentosu önünde iki kişi silahla vuruldu. Binaya giriş çıkışlar yasaklandı. Meclis çalışmaları askıya alındı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Reuters fotoğrafçısı, Westminter Köprüsü'nde çok sayıda yaralı gördüğünü aktarıyor. En az 12 kişinin yaralandığı bilgisi var.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Reuters haber ajansı, İngiliz parlamentosu dışında yüksek bir gürültü duyulduğunu bildiriyor. Ajans, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde silahlı polislerin parlamento binası dışına doğru koştuklarını duyurdu. Polisi bıaçkalayan saldırgan etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...