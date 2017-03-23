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Son dakika haberi: 'da yakalanan 'lı vatandaşı çıktı

İHA
  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 11:07 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 11:27
Son dakika haberi: Adana'da yakalanan DEAŞ'lı Kanada vatandaşı çıktı
Son dakika haberi: Adana'da yakalanan DEAŞ'lı Kanada vatandaşı çıktı

Son dakika haberi! 'da terör örgütü 'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu ileri sürülen Cezayir asıllı vatandaşı Wassim Bouhadou uçakta yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Wassim Bouhadou tutuklandı.

'lı Wassim Bouhadou'nun kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Teröristin 'dan İstanbul'a gideceği bilgisini alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Teröristin İstanbul'a,oradan da Avrupa'ya kaçacağı bilgisine ulaşan polis, harekete geçti. Zanlı, 10 Mart'ta bindiği uçakta kıskıvrak yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Wassim Bouhadou, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak, örgüte eleman kazandırmak ve finans sağlamak' suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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