Alevi dedelerinden birlik beraberlik mesajı

Dünyanın farklı yerlerinden gelen Alevi dedeleri: Başbakan’ın konuşması çok yapıcıydı. Türkiye Cumhuriyeti bizim devletimiz, biz devletimize küsemeyiz

Arjantin'den Irak'a, Almanya'dan Makedonya'ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen Alevi dedeleri Ankara'da buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Dede Garkın Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği'nin ev sahipliğinde, ATO Congresium'da düzenlenen "Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli ve Sultan Nevruz Cem'i Buluşması" sonrasında SABAH'a açıklama yapan Alevi dedeleri, birlik, kardeşlik ve beraberlik mesajı vererek," Türkiye Cumhuriyeti bizim devletimiz. Biz devletimize küsemeyiz. Aleviler bu devletin asli unsurudur" dedi.



Hüseyin Dedekargınoğlu, Dede Garkın Ocağı Dedesi: 21 Mart denilince Balkanlardan Orta Asya'ya kadar Nevruz bilinir ve kutlanır. Nevruzun Aleviler açısından önemi ise 21 Mart'ın Hz.Ali'nin doğduğu gün olarak kabul edilir. O yüzden Nevruz'a Hz.Ali'nin bayramı deriz. Kültür Bakanlığı'na 21 Mart Sultan Nevruz Cemi projemizi sunduk ve onlar da destek verdiler. Başbakanımız Alevi kültürünü yakından bilen birisi. Konuşmasını da çok samimi ve kucaklayıcı bulduk. Türkiye Cumhuriyeti bizim devletimiz. Biz devletimize küsemeyiz. Aleviler bu devletin asli unsurudur. Eğer bize bir adım atılırsa emin olun biz 3 adım atarız.



Sultan İshak Ocağı Alevi dedesi Seyyid Ali Mustafai (IRAK): Bir Alevi olarak bu etkinliğe katılmak beni çok memnun etti. Başbakanın konuşmasını çok samimi buldum. Biz Aleviler açısından ziyadesiyle kucaklayıcıydı. Bölge dışından güçler istiyorlar ki Müslümanlar olarak birbirimize düşelim. Ama bizler kardeşiz. Yüzyıllardır bir arada yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz.



Arjantin İslam Davası Derneği İmamı ve Alevi Şeyhi Muhsin Cebrail Ali: Bugün konuştuğum bütün insanlardan aldığım mesaj birlik mesajıydı. Bu birlik mesajını hissetmek çok güzeldi. İslamiyet'in terörle bir araya getirilmeye çalışıldığı bu karanlık dönemde, farklı bölgelerden ve yollardan gelen Müslümanların böyle barış ve huzur dolu bir atmosferde bir araya gelmesi, İslamiyet'in barış dini olduğunun göstergesidir.



Selçuk ADIGÜZEL / ANKARA