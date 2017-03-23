‘Algı çetesi’ne yakalama kararı

Dink soruşturmasında mahkeme, FETÖ’nün “algı çetesi” hakkında yakalama kararı çıkardı: Cinayeti Ulusalcılara yıkıp, Ergenekon’a zemin hazırladılar

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 6. Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, avukatlar Faruk Mercan, Halil İbrahim Koca, gazeteci Adem Yavuz Arslan, firari savcı Zekeri Öz ve kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Savcılık talep yazısında Dink cinayetinin arka planına dair çarpıcı tespitler yer aldı.



Emniyet'te kurulan C-5 adlı birimin 15 Temmuz'a giden süreçte örgütten olmayanların tasviyesi için kurulduğuna yer verilirken, adı geçen şüphelilerin yapılanmanın "algı" çalışmasını yürüttüğüne yer verdildi. Yazıda Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast'ın Samsun'da yakalandıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü, Samast'ın beyanına göre, burada eline zorla Türk bayrağı verilerek videosunun çekildiği belirtildi. Bu görüntülerin 10 dakika 20 saniye olduğu ancak Samsun İstihbarat'ın network üzerinden Ali Fuat Yılmazer'in başında bulunduğu C Şubeye 44 saniyelik kısmının gönderildiği belirtildi. Bu görüntülerin daha sonra Dumanlı, Yavuzarslan, Mercan ve Koca ile buluşan ve bu soruşturma kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Ercan Gün'e "haber için" verildiği, ancak görüntülerin Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekildiği algısı yaratılmak için Ercan Gün'ün Samsun'a gönderildiği belirtildi. Böylece Hrant Dink cinayeti arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratılarak Ergenekon operasyonlarının zeminin hazırlandığı ifade edildi. Bu operasyonları ise eske savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğüne dikkat çekildi.