AP'den utanç verici Daily Sabah kararı

Hollanda'lı Hristiyan Demokrat Avrupa Parlementosu (AP) Milletvekili Jeroen Lenaers'ın girişimleri sonrası, AP Başkanı Antonio Tajani Daily Sabah'ın parlamento içerisinde dağıtımını yasaklayan bir karar aldı. Yaptığı haberlere, AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunu sorgulayan Daily Sabah, bizzat AP başkanı tarafından daha önce benzeri görülmemiş bir uygulamayla AP'de yasaklandı.

SABAH'a konuşan AP Basın Müdürü Marjory van den Broeke, gazetenin yasaklanmasını teyit etti. Alınan kararın gerekçesi hakkında yorum yapmaktan kaçınan Broeke, Daily Sabah'ın bir takım AP milletvekilleri tarafından istenmeyip, yasaklanmasını talep ettiğini belirtti.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Hergün onlarca gazetenin dağıtıldığı Parlemento'da, Daily Sabah Salı günleri okurlarıyla buluşuyordu. Geçtiğimiz hafta içerisinde, AP vekili Lenaers başkan Tajani'ye bir mektup yazarak Daily Sabah'ın AP'ye girişinin yasaklanmasını ve bir soruşturma açılmasını istemişti.

Sabah gazetesini 'FETÖ'nün Hollanda yapılanması' haberinden dolayı gazeteyi nefret yaymakla suçlayan Lenaerrs, FETÖ'nün Hollanda imamı olduğu söylenen Turan Yazır'ın hedef gösterildiğini iddia ediyor. Birçok gurbetçinin Akyazılı Vakfı üzerinden dolandırılması olayına adı karışan Turan Yazır Rotterdam Anakent Belediyesi meclis üyeliğinden istifa etti. Hollanda'lı Türkler, 15 Mart seçimlerinde partisinin karlı çıkmasına rağmen, Yazır'ın istifasının sadece mağdur edebiyatı yapıp dikkatlari üzerine çekmek olduğunu söylüyor.

ZAMAN GAZETESİ'Nİ SAVUNMUŞTU!

Lenaers'ın daha önce Balyoz davasındaki kumpas soruşturmasında tutuklanan Mehmet Baransu'ya da sahip çıkan açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. Mart 2015'te FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesine konuşan Lenaers basın özgürlüğünden dem vurup Baransu'nun salıverilmesi gerektiğini isterken, FETÖ kumpasları ve Baransu'nun şüpheli olarak çıktığı davalar hakkında bir yorumda bulunmamış.

Yasakçı vekil aynı zamanda FETÖ'nün kaçak gazetecisi Abdullah Bozkurt'un Daily Sabah hakkındaki mesnetsiz kara propagandasını resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

DAİLY SABAH HEDEFE KONULDU!

Daily Sabah'ın da içerisinde bulunduğu bir çok Türk gazetecinin Rotterdam'da maruz kaldığı polis şiddetini görmeyen Hollanda basının amiral gemisi De Telegraaf'ta geçtiğimiz hafta içerisinde Daily Sabah'ın hedef alındığı kampanyaya haberleriyle destek verdi. AP Başkanı Tajani'ye gönderilen mektubu haberleştiren De Telegraaf gazetesi, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınırdışı edilmesi sonrası "Burada patron biziz!" diye bir manşetle çıkmıştı.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde 2014 yılında yayın hayatına başlayan Daily Sabah, 3. yaşını geçtiğimiz ay içerisinde kutladı.