Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Konya'da AK Parti Gençlik Buluşması'nda konuştu.

Türkiye'yi enerji kavşağı noktasına getirmek zorundayız. Bize dediler ki Türk Akımı'nı yapmayın. Niye yapmayalım dedik, biz istemiyoruz yapmayın dediler, yaparsan kötü olur dediler. Eğer ki bunlar bize durun yapmayın diyorsa bizler demek ki doğru yoladayız. Diyorlar ki yapmayın, görüşmeyin. Allahın izniyle istediğİmizle görüşeceğiz, istediğimizi de yapacağız.

Bakan Albayrak: Bize yapmayın diyorsa demek ki doğru yoldayız