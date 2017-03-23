Batıya hayran olmayı ilericiliğin kriteri olarak görenler...

Haşmet Babaoğlu bugünkü yazısında 'HAYIR' zihniyetinin lokomotifi durumundakilerin düne ve bugüne ait profillerini çizdi. Batı'ya hayranlıklarıyla ilerici olmayı kafi görenlerin dünyasını masaya yatıran Babaoğlu yazısına Hayırcılar ve muhafazakar Michael Jackson'lar başlığını verdi. İşte Babaoğlu'nun yazısından öne çıkanlar:

Sabah akşam "adamlar yapıyor abi!" diye konuşurlardı.

Öyle kasılarak, gıdıları çıkartıp böbürlenerek...

Sanırsın ki, o "adamlar" kendileri!

Oysa kastettikleri Amerikalı, İngiliz, Alman, Fransız falandı.

Kendileri mi?

Yan gelip yatıyorlardı...

Nasılsa bazıları devlet tarafından zenginleştirilmiş, geri kalanları da memur maaşına statü seçkinciliğiyle tatmin edilmişti.

Çocuklar "iyi okullar"da okusun, ecnebiye hayran olsun, insan başka ne isterdi!

Elbet bir gün Mars'a gidilecek ve onlar maalesef burada kalacaklardı ama olsun!

En azından gidecek olanlara hayrandılar, eh bu da az "ilericilik" değildi.

Gerisi neydi?

Köylük arazilerde geçen bir TRT belgeseli...

Disiplin içinde TRT korosuna hapsedilmiş bir türkü...

Hepsi o kadar.

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