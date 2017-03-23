Harp Akademileri iddianamesi hazırlandı: 116 rütbeli...

Darbe girişiminin harekat karargahı olarak anılan Harp Akademileri Komutanlığı’na ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak, aralarında Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler’in bulunduğu 110’u tutuklu 116 rütbeli asker hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheliler arasında Binbaşı Zafer Özleblebici ile darbeci askerleri işgal noktalarına taşıyan pilot Kerim Kumaş da yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Harp Akademilerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 110'u tutuklu, 1'i yakalamalı toplamda 116 rütbeli asker hakkında 841 sayfadan oluşan iddianame hazırlandı. Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Selim Mert, Hava Harp Akademisi Ölçme ve Değerlendirme Şubesi Müdürü Kurmay Albay Özcan Korhan, Kurmay Yarbay Fatih Şahin, Tümgeneral Recep Yüksel, iddianamede en dikkat çeken şüpheliler olarak görünürken, diğer şüphelilerin tuğgeneral, kurmay yarbay, kurmay albay, binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen rütbelerinde oldukları belirtildi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye büyük Millet Meclisi ve 65'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 'Suçtan zarar gören', 11 kişi ise müşteki olarak yer aldı. İddianamede, İstanbul'un tüm bölgelerine yapılan işgallerin planlandığı yer olarak gösterilen ve 15 Temmuz'dan sonra Milli Savunma Üniversitesi olarak yeniden yapılandırılan Harp Akademileri Komutanlığı sahasındaki olayların incelemesine detaylarıyla yer verildi.



Akademinin komutanını emir subayları Hasdal'a kapatmış

Darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun emir subayları tarafından evinden alınarak Hasdal Kışlasına hapsedilmek üzere götürüldüğü, Deniz Harp Akademisi Komutanının derdest edilmesi ve Komutanlık Güvenlik Timine karşı silah kullanmaya yönelik hareketler yapıldığının tespit edildiği belirtildi.





ARKADAN KİLİTLEMİŞ

Harp Akademileri Kamera Kayıtlarından elde edilen görüntü tespitlerinde, Hava Harp Akademisi binası kapısının olağan karşılanmayacak bir saatte, 14 Temmuz 2016 21.04'ten 15 Temmuz 2016 00.30'a kadar kilitlenerek burada Darbeye yönelik hazırlık toplantısı düzenlendiği, İçeride kimsenin olmadığı izlenimi vermek için, binaya her girenin arkadan kapıyı kilitlediği belirtildi. Bu toplantı öncesi Ölçme Değerlendirme Şube Müdürlüğündeki bir odada 'Darbeye Yönelik Bireysel Bilgilendirme Görüşmeleri' olduğu anlaşılan bir organizasyon yapıldığı, şüphelilerin bir kısmının tek tek girdikleri bu odada 15'er dakika kaldıkları belirtildi. 15 Temmuz akşamı ise 'Darbeye yönelik son koordinasyon toplantısı' olabileceği değerlendirilen bir toplantı daha yapıldığı ifade edildi.

KOMUTANLIK HAREKAT MERKEZİ

İddianamede 15 Temmuz 2016 saat 23.23'de Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü'nün Albay Özcan Korhan tarafından açıldığı, bu saatten sonra kontrollü giriş bölgesi olan müdürlüğünün kapısının sürekli açık olarak kaldığının tespit edildiği iddianamede, bu müdürlük binasının adeta darbe girişimin idare edildiği bir harekat merkezi olarak kullanıldığının değerlendirildiği anlatıldı.



İMHA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Görüntü kayıtlarından elde edilen bilgiler doğrultusundan 16 Temmuz 2016'da saat 03.25'te darbe girişiminin başarısız olduğunu değerlendiren Albay Özcan Korhan'ın, daha önce görevlendirme kağıtlarının dağıtıldığı odadan çöp kutusu büyüklüğünde bir kap alarak, yan odaya getirdiği, bunun belgeleri imha etmek için yapmış olabileceği belirtildi.

Darbe girişiminde, darbeci askerleri işgal edilecek önemli noktalara helikopterle taşıyan pilot üsteğmen Kerime Yıldırım'ın (Kumaş) darbe yönetim-koordinasyon ekibinden olan diğer şüphelilerle koordineli olarak hareket ettiği kaydedildi. Yıldırım'ın, darbe girişiminde kritik bir rol oynayarak karayoluyla darbe girişimine katılması mümkün olmayan darbeci kantta yer alan askeri personelin pilotluğunu yaptığı, helikopter ile işgal bölgelerine intikalini sağlayan helikopter pilotlarından olduğu ifade edildi.

ATAMA LİSTESİNDE KRİTİK GÖREVLER

Darbe girişiminde hazırlanan sözde atama listesinin de yer aldığı iddianamede, şüpheliler Kurmay Albay Ahmet Çil'in Deniz Hap Komutanı, Kurmay Albay Erdoğan Alp'in İstanbul Merkez Komutanı, Kıdemli Albay Cengiz Ekin'in İstanbul Boğaz Komutanı, Kurmay Albay Tamer Özarslan'ın İstanbul Radyosu Genel Müdürü olarak atanacağı ve bu şüphelilerin örgütte önemli mevkide olan kişiler olduğu vurgulandı.



Leblebici, Ahmet Zeki Gerehan'a yardımcı olmuş

Hakkında yakalama kararı bulunan ve birçok FETÖ soruşturmasında adı geçen Firari şüpheli Zafer Özleblebici'nin eşi Aliye Özleblebici'nin Ankara'daki FETÖ soruşturmasında adı geçtiğine dikkat çekilen iddianamede, "Özleblebici'nin darbe girişimi öncesi akademi binasında Yurtta Sulh Konseyi İstanbul yapılanması üyesi firari şüpheli Albay Ahmet Zeki Gerehan'a yardımcı olduğu" anlatıldı.

Hava Harp Akademisi Ölçe ve Değerlendime Şube Müdürlüğünde 14-15-16 Temmuz 2016 tarihinde toplantılar düzenleyen öğretim üyesi ve başkanlarının Albay Özcan Korhan, Binbaşı Cenk Erdoğan, Levet Özüarap, Albay Tamer Özarslan, Albay Murat Divril, Ali Orhan Tolluoğlu, Albay Hamdi Acar, Mücahit Yakup Ayaydın, Ahmet Kaya, Şükrü Pınar, Özcan Çay, Ümit Keser, Hüsamettin Harmancı, Adem İncikli, Fatih Şayin, Mustafa Acar, Gürcan Anılırcan, Mustafa Bayram, Ali Nedim Karabulut, Veysel Yılmaz, Durdur Selim Ayçetin, Erhan Savur, Mehmet Türk, Murat Özcan, Serdar Topalca, Murat Çelik, Halil Pulat, Feyzullah Yenitepe, Hamze Mermer, Faruk Şimşek, Kemal Kapucu ve zafer Özleblebici'nin ortak suçlardan cezalandırılmaları istendi. Bu şüphelilerin, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken ayrıca, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlale azmettirme, birden fazla kişiyle birlikte konut dokunulmazlığını ihlale azmettirme" suçlarından da cezalandırılmaları istendi.

İddianamede diğer şüphelilerin ise "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.