İsviçre dergisi: Erdoğan için adil olun

İsviçre’de haftalık yayınlanan ‘Weltwoche’ dergisi, 17 sayfasını İsviçre’deki Türklere ve Türkiye’ye ayırdı.

Derginin imtiyaz sahibi, başyazarı ve Federal Mecliste SVP Milletvekili Roger Köppel, "Dikkat, bu yazım anti Türk önyargıları aşmak için kaleme alınmıştır' başlığını attı ve Erdoğan'a karşı adil olunması çağrısında bulundu.

"KINAMADAN ÖNCE ANLAMAYA ÇALIŞALIM VE DÜRÜST OLALIM"

Köppel batı toplumunun Türklere bakışını analiz ederek, "Yüzyıllardır bizim bakışımızı şekillendiren düşmanlık ve ırkçı anti Türk önyargıları içinde tepiniyoruz" itirafında bulundu. Avrupa'da sert tartışmalara muhatap olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı "hislerimizi indirelim" çağrısı yapan Köppel, "Bize bir çok yönden yabancı olduğumuz bir o kadar da çekici olan Türkiye'ye karşı da dış politikamızda tarih boyunca tarafsızlık konumumuzu muhafaza ederek kınamadan önce anlamaya çalışalım ve dürüst olalım" dedi.

"DARBE İLE ÖLDÜRÜLMEYE TEŞEBBÜS EDİLDİ"

Köppel, vatandaşlarının demokratik desteğine güvenen Erdoğan'ın ülkesinin terör örgütlerinin ablukası altında olduğunu ve kendisinin bile kanlı bir darbe ile öldürülmeye teşebbüs edildiğini ve en yakın danışmanlarının öldürüldüğünü ifade etti.

Köppel, devlet otoritesi bulunmayan Ortadoğu ülkelerinin hemen yanı başındaki Türkiye'de devlet krizinin yaşanmasından ziyade devlet otoritesinin olduğu güçlü bir Türkiye'nin daha faydalı olacağını ifade etti.

Weltwoche dergisi, 1933 yılından beri aralıksız yayın yapıyor ve haftalık 51 bin satış yapıyor ve Alman ve Fransızca olarak yayınlanıyor.