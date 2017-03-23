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'de gerginliği

DHA
  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 11:20 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 11:45
İzmir'de referandum gerginliği
İzmir'de referandum gerginliği

'in Karşıyaka İlçesi'nde, çalışması yapan AK Partili kadınlarla mahalle sakinleri arasında yaşanan tartışmada, bir evden atılan saksı AK Parti minibüsüne isabet ederek ufak çaplı maddi hasar oluşturdu.

Olay, akşam saatlerinde Bostanlı Mahallesi 1811 sokakta meydana geldi. çalışması yapan AK Parti Karşıyaka Kadın Kolları üyeleri, broşür dağıtmak için minibüsle girdikleri sokakta müzik sesinin yüksek olması iddiasıyla mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı.

Tartışma sürerken sokaktaki bir apartmanın 1'inci katında oturan 53 yaşındaki Ayşe Gül Gürçen, annesinin hasta olduğunu söyleyerek evinin balkonundan parti minibüsüne saksı fırlattı. Olayda herhangi bi yaralanma olmazken, parti minibüsünde ufak çaplı maddi hasar oluştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri tartışmayı yatıştırdıktan sonra tarafları Bostanlı Polis Merkezi'ne götürdü.