Kahramanların babaları buluştu

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile İzmir şehidi polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, Niğde’de buluştu

15 Temmuz gecesi canı pahasına darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak, darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısında kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Niğde'de buluştu. 2 baba önce Ömer Halisdemir'in mezarına giderek dua etti. Baba Hasan Hüseyin Halisdemir hislerini, "Çok gurur duydum ve çok memnun oldum. Zaten kaderimiz aynı. Şehitlerimiz Türk milletine gurur verdi. Çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" diye dile getirdi. İki baba daha sonra Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve birlikte Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve Vali Ertan Peynircioğlu'nu ziyaret etti. Kahramanların babalarına Türk Bayrağı ve halı hediye eden Vali Ertan Peynircioğlu, "Şehitler var oldukça, bu vatanın, bu milletin birliğine beraberliğine hiç kimse zarar veremeyecektir. Biz de şehitlerimizin emaneti ailelerinin her zaman yanlarında olacağız" dedi.



O GÜN DOĞDU, ŞEHİDİN ADINI VERDİLER

Mehmet Zeki Sekin, polis memuru oğlunun İzmir'de şehit olduğu gün dünyaya gelen bebeklerine "Fethi Sekin" adını veren Konyalı Hidayet ve Fadime Ölmez çiftini ziyaret edip Fethi bebeği sevdi.