PKK'nın sözde yöneticisi böyle panikledi

PKK'nın sözde yöneticisi Evindar Ararat referandumda evet çıkması durumunda terör örgütünün ağır darbe yiyeceğini itiraf etti.

PKK yöneticisi Evindar Ararat, kendisiyle yapılan röportajda yoğun şekilde "hayır" kampanyası yürüteceklerini ve bu rejime dur demeleri gerektiğini söyledi.



'HAYIR' ÇIKMAZSA BİZ BİTERİZ



"Hayır" çıkmaması halinde kendilerinin biteceğini dile getiren Ararat, özellikle kadınların örgütlenmesi gerekliliğini vurguladı. Nevruz'u "hayır" sloganlarının yükseleceği bir güne dönüştürmeleri gerektiğini söyleyen terör örgütü yöneticisi sandıklara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.