Rus maslahatgüzar Dışişleri'ne çağırıldı

Suriye'deki PYD bölgesinden açılan ateşle bir askerin şehit edilmesi sonrası Rus maslahatgüzarın Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, PYD/PKK bölgesinden açılan ateşle bir askerin şehit olması üzerine Rus Maslahatgüzarının Bakanlığa davet edildiğini, Türkiye'nin rahatsızlığının ve tekrarlanması durumunda (örgüte) misliyle karşılık verileceğinin iletildiğini açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu da yaptığı açıklamada, "(Rusya'daki PYD ofisinin kapatılması konusunda Rusya'dan adım atmasını bekliyoruz" dedi.

Dün Hatay'da Reyhanlı Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir asker, nöbet sırasında Suriye'deki terör örgütü PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit olmuştu.