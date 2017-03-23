Son dakika: Londra'da terör saldırısı

İngiliz parlamentosu yakınında kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çevreye ateş açıldı, parlamento içerisinde bir polis bıçaklandı. İngiliz polisi, başkent Londra'daki terör saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, biri polis 20 kişinin yaralandığını bildirerek, "Saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyoruz. Saldırgan etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

İngiliz parlamentosu yakınında kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çevreye ateş açıldığı ve parlamento içerisinde bir polisin bıçaklandığı bildirildi.

LONDRA POLİSİNDEN AÇIKLAMA

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, parlamento yakınında kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateş açıldığı bildirildi.

Londra polisi aksi kanıtlanana kadar terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 20 YARALI

İngiliz polisi, başkent Londra'daki terör saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, biri polis 20 kişinin yaralandığını bildirerek, "Saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyoruz. Saldırgan etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

SİVİLLERE ATEŞ AÇILDI

Görgü tanıkları parlamentoya yakın bölgede sivil vatandaşlara ateş açıldığını ifade ediyor.

Eş zamanlı ikinci saldırının ise İngiliz parlamentosu içerisinde yapıldığı, bir saldırganın parlamento içerisinde bir polisi bıçakladığı bildirildi.

Avam Kamarası Lideri David Lidington, parlamentoda bir polisin bıçaklandığı bilgisini doğruladı.

KORDONA ALINDI, METRO KAPATILDI

Bölge tamamen polis kordonuna alınırken, Westminister Köprüsü ve metro istasyonu kapatıldı.

Parlamentodaki oturumları takip eden AA muhabirleri kimsenin parlamentodan çıkışına izin verilmediğini belirtti.

KADEMELİ TAHLİYE

İngiliz Parlamentosu üzerinde helikopterler uçuş yaparken, güvenlik güçleri parlamentodakileri kademeli olarak tahliye ediyor.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Reuters haber ajansı, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde silahlı polislerin parlamento binası dışına doğru koştuklarını duyurdu. Polisi bıçaklayan saldırgan etkisiz hale getirildi.

LONDRA'DA PARLAMENTO BİNASI ÖNÜNDE SALDIRI!

ABD'DEN LONDRA'DAKİ SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA



ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiliz parlamentosu ve civarında yaşanan saldırılarla ilgili bilgilendirildiği belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump'ın Londra'daki saldırılarla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmelerin takip edildiğini iletti. İngiliz Parlamentosu yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldığı, yaralıların olduğu ve parlamento içerisindeyse bir polisin bıçaklandığı bildirilmişti.

İNGİLETERE BAŞBAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanlığı Başbakan Theresa May'in parlamento konutuna getirildiğini ve durumu takip ettiğini açıkladı.

İNGİLİZ POLİSİ'NDEN UYARI

İngiliz Polisi "Westminster bölgesinden uzakta bulunun" uyarsında bulundu. Polis dahil yaralılar olduğunu kaydeden İngilliz Polisi sayı vermekten kaçındı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI TİLLERSON, SALDIRIYI KINADI



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Tillerson, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD adına olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı dilediğini belirtti.

"Amerikan halkı, İngiltere için dua ediyor." ifadesini kullanan Tillerson, "Bu dehşet saldırıyı kınıyoruz. Saldırının mağdurları için saldırganların akıl sağlığının yerinde olmaması ya da terörist olmaları bir şey ifade etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra'daki saldırılarla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmelerin takip edildiğini iletmişti.