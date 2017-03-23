X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Terör örgütü PKK'dan alçak tehdit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Terör örgütü 'dan alçak tehdit

  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 18:05 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 18:32
Terör örgütü PKK'dan alçak tehdit
Terör örgütü PKK'dan alçak tehdit

Bölücü terör örgütü elebaşlarından , halk oylamasında karşıt görüşte durulması ve "Hayır" oyu verilmesine yönelik tehditlerde bulundu.

Bölücü terör örgütü elebaşlarından , halk oylamasında karşıt görüşte durulması ve "Hayır" oyu verilmesi yönünde tehditlerde bulundu.

PKK REFERANDUM İÇİN "HAYIR" ÇAĞRISI YAPTI

Terör örgütlerinin 'Hayır' ittifakı

Bölücü terör örgütü PKK, halk oylaması öncesinde özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki seçmenlerin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Bununla ilgili örgütün elebaşlarından Bayık'ın söylemlerinin bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.

PKK VE CHP NEDEN 'HAYIR' CEPHESİNDE YER ALDI?

Seçmenleri "Hayır" oyu kullanmaları yönünde tehdit eden Bayık, sandık başına gitmeme eğiliminde olan Kürt seçmenlere de hakaret etti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geçen sene halkın can ve mal güvenliğinin tesisine yönelik bölücü terör örgütüne karşı yapılan terör operasyonlarını, "Kürt halkına yönelik operasyonlarmış" gibi yansıtmaya çalışan terörist Bayık, örgüt mensuplarına, halk oylamasında "Evet" çıkmasının PKK'nın sonu olacağı mesajını da verdi.