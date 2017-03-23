Türkiye PKK’nın oyununu bir kez daha bozuyor

PKK’nın ikinci Kandil yapmak istediği Kuzey Irak’taki Sincar bölgesine yönelik TSK’nın sınıra yakın bölgelerde 10 ayrı üs kuracağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında hafta başı yapılan Bakanlar Kurulunda, Suriye ve Musul'daki gelişmeler ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı. Türkiye'nin Menbiç'teki PYD ve YPG varlığının sonlandırılması ve ABD ile PYD'siz operasyon talebinin, Trump yönetimine bir kez daha iletilmesi gündeme geldi. Bakanlar Kurulunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yapacağı yüz yüze görüşmenin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ziyareti sırasında takvimlendirileceği, Türkiye'nin Menbiç'le ilgili operasyon planına son noktanın da bu iki liderin görüşmesinde koyulabileceği değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'nin Menbiç'le ilgili tezinden geri adım atmasının mümkün olmadığının bir kez daha vurgulandığı belirtilirken, Bakanlar Kurulu toplantısında "Türkiye'nin PYD şartından vazgeçmesi söz konusu olmayacak. PYD'nin içinde yer alacağı bir operasyonda Türkiye kesinlikle yer almayacak. Buna rağmen, ABD PYD ile hareket eder ve Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt koridoru ihtimali ortaya çıkarsa, Türkiye bedel ödese de buna izin vermeyecek. Bu konudaki kararlılık bir kez daha ABD'ye iletilecek" görüşü dile getirildi.

SİNCAR'A GİDEN YOL KAPANIYOR!

Kuzey Irak'ta PKK'nın ikinci Kandil yapmak istediği Sincar'daki gelişmeler de Bakanlar Kurulunun gündemine geldi. Türkiye'nin Sincar ve Mahmur'daki PKK varlığına karşı Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile yapılan çalışmalar gözden geçirilirken, Musul'daki DEAŞ varlığına yönelik operasyonların belli bir aşamaya ulaşması ile birlikte Peşmerge güçlerinin Sincar'a daha fazla yoğunlaşacağı değerlendirmesi yapıldı. PKK'nın Sincar'da yerleşmesinin önüne geçmek için TSK'nın da Kuzey Irak yönetimi ile iş birliği yapacağı, bu kapsamda Sincar'ın Türkiye sınırına yakın yerlerinde TSK'nın üs kurabileceği gündeme geldi. TSK'nın üs kurma planının Kuzey Irak yönetimi ile görüşüldüğü ve üs sayısının 10 noktada olabileceği değerlendirmesi yapıldı. (Türkiye gazetesi)