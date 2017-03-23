‘Vesayetlerden kurtulmak için fırsat’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de faaliyet gösteren STK'ların kadın temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde kabul etti. Sivil toplumun, Türkiye'nin demokratik gelişimi ile paralel bir gelişme içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, son on yılda milli iradenin güçlenmesi ile çok farklı alanlarda oluşumlar kurulduğunun altını çizdi. Erdoğan vakıf medeniyetine sahip Türk vatandaşlarının istatistiklere girmeyen geniş bir gönül defterine sahip olduklarını söyledi. STK'ların bir okul gibi çalıştığını ve kadın sorunlarının çözülmesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Erdoğan, 16 Nisan'ın vesayetlerden kurtulmak ve hızlı işleyen bir bürokratik yapı kurmak adına fırsat olduğunu söyledi. Erdoğan Türkiye'nin vesayetçi sistemin engellerini aşmak için harcadığı enerjiyi, artık sağlam bir gelecek için kullanması gerektiğini ifade etti.