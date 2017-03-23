Yıldırım’dan, CHP’nin yalan kampanyasına... Ayıptır ayıp

CHP’nin anayasa değişikliği ile ilgili yalanlarla dolu propaganda yürüttüğünü söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu’na seslendi: Bu kadar yalan hiç mahcup etmiyor mu... Ayıptır ayıp!

Başbakan Binali Yıldırım, referandum öncesi miting ve programlarının dünkü bölümünde İstanbul, Iğdır ve Elazığ'daydı. İstanbul Çırağan Sarayı'nda Türkiye İşkadınları Derneği (TİKAD) Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Yıldırım, öğleden sonra Iğdır'da halka seslendi. Akşam da Elazığ'a geçerek Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınına katıldı. Yıldırım özetle şu mesajları verdi:

ÖNCELİĞİMİZ KADIN OLDU: Geçtiğimiz 15 yılda kadına bakışımız, siyasette, iş hayatında, sosyal hayatta kadının yeri hep önceliğimiz oldu. Bu yolda adımlar attık. Bugün istatistiklere baktığımızda bankacılıkta kadın çalışan yüzde 51, hukukçularımızın yüzde 41'i kadınlarımızdan oluşuyor. 1 milyon öğretmenin yarıdan fazlası kadın. Yani biraz hızlı gitmişsiniz, yakında biz azınlığa düşeceğiz gibi görünüyor.

4.5 MİLYON KADINI GÖRMEDİ: Kılıçdaroğlu'nu ben anlamıyorum. 18-25 yaşı o kadar çarpıtıyor ki... 18-25 yaş arası 9 milyon 250 bin insanımız var. Bunun yarısı kadın. İşi getirdi bağladı askerliğe. Peki 4.5 milyonu kadın, onlar askere gitmiyor. Onlarla ilgili bir düşünceniz var mı? Yok sayıyor, yok. Zihninde kadın yok. Sosyal demokrat olmak lafla olmaz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN OĞLU NEDEN ASKERE GİTMEDİ?: Kılıçdaroğlu'nun oğlu hala askerliğini yapmamış, 30 yaşın üzerinde niye yapmamış? Bizim çocuklarımız gitti, yaptı. Sen SSK müdürü olunca torununu bile 14 aylık sigortalı yapacaksın. Ondan sonra vatan, millet diye anlatacaksın.

KİMSEYİ TOPLAYAMADILAR: Bugün çok şükür bölgede terör örgütünün baskısı kalkmıştır. Nevruz'da bile kimseyi toplayamadılar. 100 milyar yatırım teklifi geldi. 23 il sizi bekliyor hanımefendiler. Her türlü teşvik, destek var. Güvenliğiniz bizden, desteğiniz bizden yatırım sizden. Bunun için Nene Hatun'un torunlarını Güneydoğu'ya Doğu'ya yatırıma davet ediyorum. Sizlere güveniyoruz.

KANDİL'İN MUMU SÖNECEK: Bunlar Kürt maskesi takmışlar, bunlar milliyetçi maskesi takmışlar ama teröre, PKK'ya, FETÖ'ye destek veriyorlar. 'Evet' dediğinizde Kandil'in mumu sönecek, Pensilvanya'nın ışığı sönecek, teröristler korkacak, millet sevinecek.

AYIPTIR AYIP: Her gün yeni yeni yalanlar geliyor. Ayıptır, ayıp. Ey Kılıçdaroğlu, sen CHP'nin Genel Başkanısın. Sen Büyük Atatürk'ün kurduğu partinin başındasın. Arka arkaya bu kadar yalanı nereye sığdırıyorsun? CHP hiç bu kadar kötü bir dönem yaşamadı. 16 Nisan Türkiye'yi değiştireceği gibi ana muhalefeti de değiştirecek.

ÇILGINLIK YAPMAK İSTEYEN HAYATIYLA ÖDER: Türkiye'de kimse kolay kolay darbeye kalkışamaz. Bu sistem değişikliğinden sonra, yüzde 50 ve üzeri bir iktidar gücünü millet verdikten sonra darbe yapmaya kalkmak çılgınlıktır. Çılgınlığın henüz mevzuatı yok. Çılgınlık yapmak isteyen hayatıyla öder. Ben hiçbir zaman oturduğum koltuktan güç almadım, hep oturduğum koltuğa güç katarak bugünlere geldim.





Başbakan Binali Yıldırım, miting sonrası Iğdır'dan ayrılırken havalimanı yolu üzerinde kendisini Türk bayraklarıyla selamlayan özel bir kolejin öğrencileriyle bir araya geldi. Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



YALANDA ÖLÇÜYÜ KAÇIRDI

"Erzurumlu Teyyo Pehlivan bunu görse pataklar. Artık yalanda ölçüyü kaçırdı. CHP Genel Başkanı, kasıtlı olarak ardı ardına onlarca yalan söylüyor. Ana muhalefet partisine yakışmıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olmayan şeyleri varmış gibi anlatıyor. 'Bu sistemle rejim değişecek' diyor. Yalan bir. Rejim 1923'te kuruldu, adı cumhuriyettir. Bu ülkenin bağımsızlığı için hayatını ortaya koyan bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyoruz."