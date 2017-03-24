3 darbeci general için hesap vakti

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'da Harp Akademileri Komutanlığı'na yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tümgeneral Selim Mert, eski Hava Harp Akademisi komutanı Tümgeneral Recep Yüksel ve Harp Akademileri Komutanı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler'in de aralarında bulunduğu bulunduğu 110'u tutuklu 116 rütbeli asker hakkında iddianame hazırladı. 841 sayfalık iddianamede FETÖ'nün, darbe girişiminin merkez unsuru Harp Akademileri'ne örgütçe kuruluşundan beri özel önem verdiğine vurgu yapıldı. Sözde sıkıyönetim listesinde Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep Yüksel'in Harp Akademileri Komutanlığı'na atandığı ifade edilen iddianamede, Yüksel'in 15 Temmuz gecesi Moda Deniz Kulübü'ndeki düğünde generallerin derdest edilmelerine karşın rahatça koridorlarda dolaştığına vurgu yapıldı. 14 ve 15 Temmuz'da Harp Akademileri'nde 3 darbe toplantısı yapıldığı da vurgulandı. Şüpheliler hakkında 3'er kez ağır müebbet ile 15 yıla kadar hapis istendi.