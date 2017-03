Bakan Albayrak: Bize yapmayın diyorsa demek ki doğru yoldayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Konya'da AK Parti Gençlik Buluşması'nda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, referandum sonucunda evet çıkması halinde Türkiye bölünecek iddialarına cevap vererek, "Adam diyor ki, eğer bu geçerse Türkiye bölünecek. Neymiş evet olursa Türkiye bölünecek. Yahu ben de diyorum ki evet deyip de Türkiye bölünecek olursa evet saflarının en önünde kandil yer alır, FETÖ yer alır öyle değil mi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Konya İl Gençlik Kollarının düzenlediği "Büyük Türkiye Yolunda Gençlik Buluşması" programına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa, Bakan Albayrak'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Ömer Ünal, Leyla Şahin Usta, Mustafa Baloğlu, Hüsnüye Erdoğan, Abdullah Ağralı, Hacı Ahmet Özdemir, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Akyürek, protokol mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Said Çelik, yeni sistemde kendilerini en çok heyecanlandıran maddenin 18 yaşında milletvekili seçilme olduğunu belirterek, bu sayede ellerini taşın altına koymak istediklerini söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, Konya'nın 16 Nisan'da bayrağı en yükseğe dikmesi için elinden geleni yapacaklarını ve bunu hep birlikte başaracaklarını kaydetti.



AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, ülkenin siyasi alandaki bölgesel ve küresel inisiyatifleri ve ekonomik başarıları bir bir ortaya çıktığı zaman 15 Temmuz'u tezgahladıklarını ifade etti. Altunyaldız, "Zannettiler ki köhnemiş zihinlerindeki hasta adamın hastalığı, sancısı yeniden nüksedecek. Geçti borun pazarı şimdi asıl onlar hasta adam" dedi.



AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat ise, tüm kademeler olarak sorumluluk bilinci ve kardeşlik hukuku üzerine kurguladıkları teşkilat çalışmaları ile 16 Nisan'a hazırlandıklarını kaydetti.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa ülkelerindeki, evet kampanyalarına getirilen yasaklara değinerek, "Geçen hafta Hollanda'da, Almanya'da, Avrupa'nın bir çok şehrinde yaşanan tüm bu kepazelikleri gördünüz değil mi? Hani demokrasi, hani insan hakları, özgürlükler hani, uluslararası hukuk hikaye. Fatma Betül Sayan Kaya bakanımıza diplomatik dokunulmazlığı, uluslararası hukuk çerçevesi içerisinde hakları olmasına rağmen, bir Türk toprağı olan konsolosluğumuza girmesini engellediler öyle mi. Şimdi bir seçim ile karşı karşıyayız bir tarafta evet diğer tarafta hayır. Bugün Türkiye ve ötesinde bu seçim özelinde nasıl bir kamplaşma var. Kim nerenin safında bunu görüyor muyuz? Bir tarafta PKK, FETÖ, DEAŞ, aklınıza gelebilecek tüm örgütler ve uluslararası devletler bir safta birleşmiş Türkiye'de bu seçimlerin ne kadar büyük bir önemde olduğunu, büyük Türkiye yolculuğuna hizmet edeceğini farkında olarak gece gündüz çalışıyorlar" dedi.





"EVET DEYİP DE TÜRKİYE BÖLÜNECEK OLURSA EVET SAFLARININ EN ÖNÜNDE KANDİL VE FETÖ YER ALIR"



Büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda 2 bin 500 dolardan 10 bin dolarlara çıktıklarını da ifade eden Bakan Albayrak, "Hedef her geçen yıl yüzde 5 büyüyen, istihdamıyla, üretimiyle daha da büyüyen, bölgesine barış ve huzur getiren Türkiye. Bunun karşısında kimler kimler hayır kampanyasında birleşmiş. Adam diyor ki Türkiye bölünecek eğer bu geçerse Türkiye bölünecek. Neymiş evet olursa Türkiye bölünecek. Yahu ben de diyorum ki evet deyip de Türkiye bölünecek olursa evet saflarının en önünde kandil yer alır, FETÖ yer alır öyle değil mi? FETÖ, kandil bir safta, Avrupa'nı. yıllarca Türkiye'nin zerre iyiliğini istemeyen ülkeler bir safta. Her gün onlarca hayır mitingi düzenleniyor Avrupa'da. Ama evet mitinglerine yasak var. Niye, nedir bu telaş ve kavga. Acaba sebebi duygusal olmasın. Acaba büyüyen Türkiye'nin ekonomik olarak güçlenen Türkiye'nin dünyadaki pastadan daha fazla pay almasından rahatsız olan ülkelerin, Türkiye için bütün bu operasyonların arkasında olmalarının sebebi bu olmasın" diye konuştu.



Bakan Albayrak, Konya'nın Karapınar ilçesine yapılacak olan güneş enerji santraline de değinerek, "Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz, zaten dünyanın gözbebeği Konya'yı başka bir alanda, enerji alanında dünyanın en büyük güneş tarlası sahasının, tesisin ihalesinde dünyanın vitrinine taşıyarak dünya markası olduk mu. Büyük Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.







"HEM KARAPINAR'A HEM BEYŞEHİR'E BU YILSONUNA KADAR DOĞALGAZ KONFORUNU GETİRİYORUZ İNŞALLAH"



Karapınar ve Beyşehir ilçelerine doğalgaz getireceklerini de kaydeden Bakan Albayrak, "Konya ve Türkiye için çok önemli bir anlamı olan Karapınar ihalesinden sonra şimdi hem Karapınar için, hem Beyşehir için güzel bir müjdemiz var. Hem Karapınar'a, hem Beyşehir'e bu yılsonuna kadar doğalgaz konforunu getiriyoruz inşallah. Karapınar, Beyşehir özelinde 2 yıllık doğalgaz networkunu genişletme hedefimizi de buradan açıklamak istiyorum. 2 yılda yaklaşık 220'den fazla ilçeye 1 milyon aileye 5 milyon kişiye yaklaşık 5 Milyar TL'den fazla yatırımla Türkiye'nin en büyük doğalgaz iletim hamlesini gerçekleştiriyoruz. 2018 sonuna kadar bu noktaya geçeceğiz" dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Albayrak'a hediye takdim edildi. Programda daha sonra sanatçı Mustafa Ceceli konser verdi.