Başbakan Yıldırım: "CHP'nin rahatı kaçacak"

Başbakan Binali Yıldırım, Isparta'da Şehir Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu sistemi kimler istemiyor? CHP, hayır diyor. Niye hayır dediğini biliyor mu? Bilmiyor! Çünkü okumamış. Bu sistem gelince CHP'nin rahatı kaçacak. Çünkü çalışmak zorunda kalacak. Yan gelip yatarak iktidar olmak yok" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Isparta Şehir Hastanesi ile ilgili ortaya atılan yalanlara ilişkin "Bu kadar büyük hastane parasız olur mu? Para alacaklar diyorlar! Külliyen yalan, iftira. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Diğer hastaneler nasılsa şehir hastanesi de öyle olacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Isparta Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"KILIÇDAROĞLU AYNAYA BAKSIN"

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanınızı onlara vermediniz. Başbakanınıza sahip çıktınız. Ezanınıza, devletinize sahip çıktınız. Bu millet hükümetine, geleceğine sahip çıktı. Siz sadece darbeyi değil merhum menderes'in ruhunu da muazzez ettiniz. Siz sokaklara çıkarak 27 Mayıs'ın hesabını sordunuz. Şimdi bu darbeler dönemini ebediyen sonlandırmaya var mısınız? Güçlü hükümet dönemini sürekli hale getirmeye hazır mıyız? Devlet millet ayrımını ortadan kaldırıp devletle milleti kucaklaştırmaya hazır mısınız? Bunu 16 Nisan'da başaracak mıyız? Evet diyerek bütün Türkiye'yi inşaa etmeye hazır mıyız Isparta? 18 maddelik anayasa değişikliği ile milleti devletin patronu haline getiriyoruz. Hükümetler millete hizmet edecek. Patron millet olacak. Bu CHP'nin işine gelmez. CHP, yukarıdan bakmak ister, onlar tembel, bugüne kadar çalışarak iş başına gelemediler, onlar darbenin arkasında durdular, onlar milletin iradesiyle gelecek aramadılar. CHP, tek adam görmek istiyorsa Kılıçdaroğlu aynaya baksın. 7 seçimdir kaybediyor ama tek adam olmaya devam ediyor. 16 Nisan'dan sonra geriye millet ve milletin adamları kalacak. Milletin yetki verdiği hükümete kimse bir şey yapamayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile kalıcı bir istikrara hazır hale gelecek. Hükümet devrilebilir, darbe olabilir gibi söylentilere yer olmayacak. Seçtiğiniz hükümet 5 yıl boyunca eser üretecek, ekonomi kat kat büyüyecek. Kimse hükümet üzerine tezgahlar yapamayacak.

"CHP'NİN RAHATI KAÇACAK"

Bu sistemi kimler istemiyor? CHP, hayır diyor. Niye hayır dediğini biliyor mu? Bilmiyor! Çünkü okumamış. Bu sistem gelince CHP'nin rahatı kaçacak. Çünkü çalışmak zorunda kalacak. Yan gelip yatarak iktidar olmak yok. Başka kim hayır diyor? HDP! Çünkü sırtını Kandil'e dayamış. PKK, hayır diyor! Elebaşlarına buradan söylüyorum; Siz biteceksiniz! Başka yolu yok! Başka kim hayır diyor? FETÖ'cüler! 15 Temmuz'un teröristleri, darbecileri de hayır diyor. Avrupa'daki bazı ülkeler de hayır diyor. Çünkü bu değişiklikten sonra istedikleri gibi ayar veremeyecekler. Milliyetçi maskesi takmış bazı FETÖ'cüler de hayır diyor. Bunlara dikkat edelim. Bunların maskesini düşürün. 16 Nisan'da ben vatandaşlarımızın terör örgütlerini sevindirmeyeceğine yürekten inanıyorum. Evet dersek Türkiye düşmanları kaybedecek, millet kazanacak! Artık terör örgütleri başımızı ağrıtmayacak.