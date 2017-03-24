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Yıldırım, 15 Temmuz gazisi Kocabaş'ı ziyaret etti!

AA
  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 22:12 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 22:24
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gazisi Kocabaş'ı ziyaret etti!
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gazisi Kocabaş'ı ziyaret etti!

, 15 Temmuz gazisi 'daki evinde ziyaret etti.

Referandum çalışmaları kapsamında 'ya gelen , 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki miting ve Isparta Şehir Hastanesi açılış töreninin ardından, 15 Temmuz gazisi 'ı Isparta merkez Karaağaç Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.

18 yaşındaki Burak Kocabaş'ın Heybeliada Deniz Lisesi'nden mezun olduğu gün 15 Temmuz darbe girişimine karşı koymak için vatandaşlarla sokağa çıktığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki direnişi sırasında ayağından yaralandığı belirtildi. Kocabaş'ın ayağından bugüne kadar 4 ameliyat geçirdiği öğrenildi.

Başbakan Yıldırım, gaziyi ziyaretinin ardından 'ya gitmek üzere helikopterle şehirden ayrıldı.